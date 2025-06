Pai de Juliana embarca para Indonésia: 'que ela possa voltar sã e salva', diz

O pai da brasileira Juliana Marins, de 27 anos, que caiu durante trilha de escalada no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, está a caminho da Indonésia para acompanhar as operações de resgate no local. Manoel Marins diz ter esperança de trazer a filha com vida de volta ao Brasil.

"Continuem orando pela Juliana, por seu resgate e para que ela esteja bem. Que ela possa voltar para o Brasil sã e salva", disse ele em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Equipes de buscas da Indonésia atuam para resgatar a turista brasileira. Por conta das condições climáticas, o helicóptero usado não conseguiu chegar ao local onde a turista está. Uma coletiva de imprensa local foi realizada nesta manhã de terça-feira, 24. O Parque Nacional do Monte Rinjani anunciou que a rota para o pico Rinjani foi temporariamente fechada.

Por meio do perfil nas redes sociais, o pai de Juliana informou que estava embarcando para Bali na manhã desta terça-feira. "Graças a Deus, estamos embarcando agora para Bali. São aproximadamente 10 horas de voo", disse.

Na segunda-feira, 23, Marins enfrentou dificuldades em Lisboa, em Portugal. Isso porque para chegar à Indonésia o voo precisa passar por Doha, no Catar, mas o aeroporto de lá estava fechado, por causa dos ataques do Irã e uma base militar dos Estados Unidos.

Juliana caiu em uma área de difícil acesso, enquanto fazia uma trilha rumo ao cume do Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, por volta das 4h da manhã do último sábado, 21, noite de sexta-feira, 20, pelo fuso do Brasil. A trilha é conhecida por sua beleza, mas também por seus desafios e riscos naturais.

Na segunda-feira, a equipe conjunta de Busca e Salvamento (SAR) publicou nas redes sociais que havia localizado a jovem. "O chefe do Escritório de Busca e Salvamento de Mataram,Muhamad Hariyadi, disse que a vítima foi encontrada pela manhã de segunda (horário de Brasília), a aproximadamente 500 metros do ponto inicial da queda", consta na publicação.

Ainda de acordo com a mensagem, a equipe conjunta de Busca e Salvamento conseguiu encontrar a turista com a visualização térmica do drone.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu ao alto escalão do governo indonésio reforços no trabalho de resgate da turista brasileira que caiu na cratera de um vulcão, na Indonésia.

Conforme a pasta, desde que foi acionada pela família da turista, a Embaixada do Brasil em Jacarta, capital do país asiático, mobilizou as autoridades locais para o envio de equipes de resgate para a área do vulcão.