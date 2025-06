Organizador de falso casamento com menina de 9 anos na Disney Paris é preso na França

Um britânico de 39 anos, suspeito de ser o organizador de um falso casamento com uma menina de 9 anos na Disneyland Paris, foi detido e indiciado por fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e usurpação de identidade nesta terça-feira (24) na França. Ele estava sob custódia policial desde o último sábado (21), data prevista para a cerimônia, em Meaux, a leste da capital francesa.

O suspeito é ainda citado pelo Ministério Público de Meaux, como "testemunha" na investigação por corrupção de menor. Uma mulher de nacionalidade letã, de 24 anos, que atuaria como a irmã da noiva, também foi detida e apontada como "testemunha" no caso.

Em comunicado, o procurador Jean-Baptiste Bladier, indicou que o homem, que faria o papel de noivo no falso casamento com a criança, já havia sido condenado anteriormente no Reino Unido por delitos sexuais contra menores. As autoridades britânicas informaram aos investigadores franceses que o suspeito é procurado em seu país por não cumprir as obrigações impostas pelo registro de autores de crimes sexuais.

Para participar da cerimônia na Disney Paris, o britânico foi maquiado profissionalmente e "aparentava um rosto totalmente diferente do seu", havia revelado o procurador no domingo (22).

Casamento fake

As circunstâncias exatas do evento, previsto para ser realizado nas primeiras horas do dia no parque de atrações a cerca de 30 quilômetros de Paris, continuam sendo investigadas. O casamento estava agendado entre 5h00 e 7h00, fora do horário normal de funcionamento, mas não ocorreu. Um dos participantes alertou a polícia ao ver a idade da suposta noiva.

Inicialmente, as investigações foram abertas por violência contra menor de 15 anos e fraude. Rapidamente, os primeiros elementos revelaram que o evento era uma encenação destinada a ser filmada.

A menina, de nacionalidade ucraniana, de apenas 9 anos, chegou à França dois dias antes do falos casamento. O procurador de Meaux declarou que ela "não sofreu qualquer tipo de violência e não foi forçada a participar do evento".

Disneyland Paris enganada

O britânico teria recrutado, com a ajuda da mulher da Letônia, dezenas de figurantes de nacionalidade letã, mas também franceses. Muitos participantes não estavam cientes de que o casamento era fictício e todos foram falsamente apresentados à Disneyland Paris como convidados.

A justiça considera que a direção do parque temático foi "enganada" pelo organizador. Para privatizar o local, o britânico usurpou a identidade de um cidadão letão e apresentou documentos falsos.

A Disneyland Paris informou em nota que a cerimônia foi imediatamente cancelada após a descoberta das irregularidades. A privatização custou cerca de € 130.000 euros.

(Com AFP)