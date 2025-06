ONU está retirando alguns funcionários internacionais do Irã, diz porta-voz

GENEBRA (Reuters) - As Nações Unidas estão transferindo temporariamente alguns de seus funcionários internacionais e seus dependentes para fora do Irã devido a preocupações com a segurança, disse uma porta-voz da ONU na terça-feira, depois que Israel ordenou novos ataques militares contra Teerã.

"A ONU decidiu transferir temporariamente alguns funcionários internacionais que não são críticos para o programa, bem como os dependentes de funcionários internacionais", disse Alessandra Vellucci, diretora do Serviço de Informação das Nações Unidas em Genebra, a repórteres.

Ela se recusou a comentar sobre quantas pessoas foram afetadas.

(Reportagem de Emma Farge)