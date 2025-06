O que acontece no seu corpo quando você toma água com gengibre

O gengibre é uma raiz comestível que oferece diversos benefícios à saúde. Ele possui propriedades termogênicas, antioxidantes, anti-inflamatórias e analgésicas, aliado a poucas calorias (80 kcal a cada 100 gramas) e alguns minerais importantes como magnésio e potássio, além de ser rico em vitamina C, vitaminas do complexo B (como a B3 e B6, essenciais para o metabolismo).

Para prepará-lo, adicione 4 rodelas da raiz fresca ou 2 colheres de sopa do gengibre ralado em 1 litro de água gelada. Deixe descansar por 10 minutos e beba 1 copo em jejum e pelo menos 2 copos ao longo do dia. Use rodelas novas diariamente.

Importante: essa não é uma receita indicada para crianças e pessoas com pedra na vesícula, doenças hemorrágicas ou que usam remédios anticoagulantes. Além disso, pelo risco de pressão baixa ou hipoglicemia, pessoas que usam medicamentos para controle de pressão alta ou diabetes devem consumir apenas sob orientação médica.

Se você não se enquadra nesses casos, veja como o corpo responde quando voce toma água com gengibre:

1. Ajuda a emagrecer

Conhecido por seu poder termogênico, ou seja, aumenta a temperatura do organismo, o gengibre acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura corporal. Também auxilia na redução do apetite e na absorção de gorduras, o que contribui para o emagrecimento.

A raiz também possui ação diurética, o que ajuda a eliminar o excesso de líquido do corpo, diminuindo o inchaço.

2. Melhora a memória

A função cerebral também melhora com o consumo do alimento. Foi realizada uma pesquisa com 60 mulheres de meia-idade que consumiram gengibre. Como resultado, os pesquisadores comprovaram que a memória dessas pessoas melhorou significativamente.

3. Combate infecções

O gingerol, substância presente no gengibre fresco, é responsável por diminuir o risco de infecções no organismo. Foi comprovado cientificamente que o gengibre diminui o crescimento de diferentes tipos de bactérias. O alimento também combate as bactérias orais que estão relacionadas a doenças inflamatórias nas gengivas, como gengivite e periodontite.

4. Reduz cólicas menstruais

Muitas mulheres sofrem todos os meses com as cólicas durante a menstruação. O gengibre, graças a suas propriedades anti-inflamatórias, ajuda a diminuir as dores, comprovou um estudo divulgado no Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram mulheres que ingeriram 1 g de gengibre durante três dias do período menstrual. Foi comprovado que o alimento alivia a dor de forma tão eficiente quanto medicamentos.

5. Melhora a digestão

Consumir gengibre ajuda o pâncreas a funcionar melhor e gerar mais enzimas que vão favorecer a absorção de nutrientes, facilitando a digestão. Além disso, também previne ou "neutraliza" as úlceras gástricas, funcionando como protetor do estômago.

Uma pesquisa divulgada no European Journal of Gastroenterology & Hepatology mostrou que pessoas saudáveis que consumiram 1 g de gengibre em pó antes de uma refeição aceleraram em 50% o esvaziamento do estômago.

6. Reduz a dor de cabeça

O gingerol, presente no gengibre, possui um bom efeito anti-inflamatório, analgésico e antioxidante, que pode ajudar a frear a sensação de latejamento na cabeça. Além disso, como a enxaqueca causa enjoo, também auxilia com as náuseas.

Fontes: Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) e nutrólogo; Luisa Wolpe, nutricionista e coordenadora do Centro e Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisas Científicas (CIA); Marcella Garcez, nutróloga e docente do curso nacional de Nutrologia da Abran; Nathalia Almeida, nutricionista e professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP); Regina Stikan Carrijo, nutricionista do Hospital Santa Catarina.

