O casamento suntuoso de Jeff Bezos causa desconforto em Veneza

Cerca de 200 personalidades comparecerão esta semana em Veneza de iate ou jato privado para participar do luxuoso casamento do fundador da Amazon, Jeff Bezos, acusado por alguns habitantes de invadir a cidade italiana.

O milionário de 61 anos e sua futura esposa, a jornalista Lauren Sánchez, de 55 anos, gastaram milhões de dólares para se casar na Cidade dos Canais. A festa começará na quinta-feira e terminará no sábado com uma cerimônia em um local secreto por motivos de segurança.

O casamento poderia acontecer na igreja da Misericórdia ou no Arsenal, os magníficos edifícios de tijolos vermelhos do antigo estaleiro naval de quando a frota veneziana dominava o Mediterrâneo.

Segundo a imprensa italiana, Bezos e Sánchez, ambos divorciados, teriam reservado completamente os hotéis mais luxuosos da cidade para receber seus prestigiados convidados: desde Leonardo DiCaprio até Ivanka Trump, passando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom ou Kim Kardashian.

Pelo menos 95 aviões privados pediram permissão para pousar no aeroporto de Veneza Marco Polo, segundo o jornal italiano Il Corriere della Sera.

O megaiate de Bezos, o Koru, ancorará em frente à ilha de San Giorgio Maggiore, situada bem em frente à célebre praça San Marco e que teria sido alugada em sua totalidade para esta festa.

Este desperdício de luxo suscitou polêmica em Veneza, onde parte da população teme que os convidados tornem ainda mais inabitável uma cidade já invadida pelos turistas.

Na alta temporada, cerca de 100.000 turistas dormem diariamente na cidade, aos quais se somam dezenas de milhares de visitantes diários, muitos deles desembarcados de enormes cruzeiros. Ao mesmo tempo, a população local está em queda livre.

Há onze anos, a cidade acolheu o casamento do ator americano George Clooney, mas essa união não gerou debate. No entanto, Bezos, um dos homens mais ricos do planeta, é uma figura mais controversa, em parte devido às críticas às condições de trabalho na Amazon.

A pegada de carbono dos convidados também causa polêmica. O Greenpeace, por exemplo, não para de denunciar as enormes quantidades gastas nesta união enquanto o frágil equilíbrio de Veneza "afunda sob o peso da crise climática".

- "No space for Bezos" -

Lauren Sánchez também foi criticada por ter participado em abril de um voo espacial organizado pela sociedade aeronáutica de Bezos, Blue Origin, depois de afirmar que faria mais para lutar contra o aquecimento global.

Na segunda-feira, um grupo de ativistas exibiu um cartaz gigante na praça San Marco com uma foto do magnata rindo acompanhado da mensagem: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos".

Erigida ao longo dos séculos em ilhotas em uma lagoa, Veneza implementou um bilhete de entrada controverso para os visitantes diários, mas alguns exigem políticas mais ambiciosas para combater a crise habitacional e demográfica na cidade.

Liderando o movimento "No space for Bezos" (Sem espaço para Bezos), Tommaso Cacciari, de 47 anos, denuncia em declarações à AFP "o uso de Veneza como se fosse um salão de baile privado, mais do que uma cidade real com seus habitantes, sua fragilidade e seus problemas".

Este tipo de evento "condena Veneza a uma morte certa", expulsando os habitantes que ainda resistem, denuncia. Os críticos à cerimônia estão dispostos a atrapalhar a festa lançando "seus corpos, seus barcos e seus animais infláveis" nos canais durante a passagem dos convidados, adverte.

Por outro lado, o adjunto municipal de Turismo, Simone Venturini, apresenta-o como "um dos múltiplos eventos que a cidade acolhe diariamente".

O casal, que fez doações para organizações de caridade locais, contou com artesãos venezianos para a confeitaria e para os famosos cristais de Murano.

Alguns moradores se sentem lisonjeados pela escolha do magnata: "Este tipo de evento não cria problemas, de forma alguma", afirma Michele Serafini, de 50 anos. Este casamento "traz dinheiro à cidade de Veneza" e isso é bom, conclui.

