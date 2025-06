Novos ataques israelenses relatados pela mídia, apesar da ordem de Trump para parar

Por Nandita Bose e Alexander Cornwell e Parisa Hafezi

WASHINGTON/TEL AVIV/ISTAMBUL (Reuters) - As mídias iraniana e israelense relataram novos ataques aéreos israelenses contra o Irã nesta terça-feira, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que Israel os havia cancelado sob seu comando para preservar um cessar-fogo de horas.

Duas explosões foram ouvidas na capital iraniana, informou a agência de notícias do judiciário do Irã, Mizan. A rádio do Exército israelense disse que Israel havia atingido um local de radar iraniano perto de Teerã.

Os ataques ocorreram minutos depois que Trump disse que Israel havia cancelado o ataque em resposta ao seu comando.

"Todos os aviões darão meia volta e retornarão para casa, enquanto fazem um 'aceno aéreo' amigável para o Irã. Ninguém será ferido, o cessar-fogo está em vigor!", disse Trump em uma postagem no Truth Social.

Anteriormente, Trump havia acusado Israel e o Irã de violarem o cessar-fogo, ao mesmo tempo em que expressou frustração especial com Israel, que havia anunciado novos ataques importantes contra Teerã.

"Israel, não jogue essas bombas. Se o fizerem, será uma grande violação. Tragam seus pilotos de volta para casa, agora!", Trump escreveu no Truth Social logo após deixar a Casa Branca para uma viagem a uma cúpula da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Haia.

Antes de embarcar, Trump disse aos repórteres que não estava "feliz" com nenhum dos lados por violar a trégua, mas particularmente com Israel, que, segundo ele, havia lançado grandes ataques em resposta a um único lançamento de míssil que poderia não ter sido intencional.

"Tenho que fazer com que Israel se acalme agora", disse Trump ao deixar a Casa Branca.

O Irã e Israel vinham lutando "há tanto tempo e com tanta força que eles não sabem que porra estão fazendo", disse ele antes de se afastar das câmeras e ir para seu helicóptero.

A mídia israelense informou que Trump conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por telefone. Um repórter da Axios disse que Netanyahu havia dito a Trump que Israel reduziria a missão de bombardeio em vez de cancelá-la. Não houve nenhuma resposta imediata do gabinete de Netanyahu.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia dito nesta terça-feira que ordenou que os militares realizassem novos ataques contra alvos em Teerã em resposta ao que ele disse serem mísseis iranianos disparados em uma "violação flagrante" do cessar-fogo.

O Irã negou ter lançado qualquer míssil e disse que os ataques de Israel continuaram por uma hora e meia além do horário previsto para o início do cessar-fogo.

(Reportagem da Reuters)