Norte-americano cria empresa de tesouraria de bitcoins de até US$1 bilhão

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

BOSTON (Reuters) - O investidor e empreendedor norte-americano Anthony Pompliano anunciou a criação de uma nova empresa de tesouraria de bitcoin que poderá manter até US$1 bilhão da maior criptomoeda do mundo em seu balanço patrimonial.

Pompliano disse em um comunicado que sua empresa de serviços financeiros ProCap BTC se fundirá com a Columbus Circle Capital I, uma empresa de aquisição de propósito específico, para criar a ProCap Financial, uma companhia de tesouraria de bitcoin.

Várias empresas empregaram estratégias de tesouraria de bitcoin, que envolvem alocar uma parte de seu dinheiro e reservas no bitcoin, para replicar o sucesso da companhia de software MicroStrategy, que começou a acumular bitcoins em 2020 e agora detém mais de US$63 bilhões em tokens digitais.

A tendência surge em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, busca reformular a política de criptomoedas, incluindo apelos para estabelecer uma reserva estratégica de bitcoins, após cortejar dinheiro do setor durante sua campanha eleitoral.

Pompliano, um dos maiores investidores no setor de criptomoedas nos últimos anos, disse que a ProCap BTC levantou US$500 milhões em ações e US$250 milhões em notas conversíveis, no que ele classificou como a maior arrecadação inicial de fundos da história para uma empresa de tesouraria de bitcoin.

Diferentemente das empresas tradicionais de tesouraria de bitcoin, Pompliano disse que a ProCap Financial usaria a criptomoeda para gerar receita e lucro por meio de uma variedade de estratégias, incluindo empréstimos, derivativos e outros produtos e serviços.

Ele também disse que os principais investidores institucionais -- Susquehanna, Jane Street e Magnetar -- comprometeram capital, assim como as empresas de criptomoedas Off the Chain Capital, Pantera, CoinFund, ParaFi, Blockchain.com e FalconX.

A Reuters não conseguiu verificar se essas empresas estavam investindo na ProCap Financial.

"O sistema financeiro tradicional está sendo interrompido pelo bitcoin bem diante dos nossos olhos", disse Pompliano.

"Nosso objetivo é desenvolver uma plataforma que não apenas adquira bitcoins para nosso balanço, mas também implemente soluções de redução de risco para gerar receitas e lucros sustentáveis a partir de nossos ativos em bitcoin."

(Reportagem de Gertrude Chavez-Dreyfuss)