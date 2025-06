Netanyahu e presidente do Irã declaram vitória e indicam fim da guerra

Do UOL, em São Paulo

Tanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declararam vitória hoje na guerra protagonizada pelos dois países.

O que aconteceu

Pezeshkian foi o primeiro a se pronunciar, reivindicando uma "vitória histórica" iraniana. "Toda a glória desta vitória histórica pertence à grande nação construtora da civilização do Irã", disse em um comunicado, divulgado pela mídia estatal.

Os dois líderes citaram a duração de 12 dias da guerra, indicando o fim do conflito. "Hoje, após a corajosa resistência de vocês, a grande nação que fez história, testemunhamos um cessar-fogo e o fim da guerra de 12 dias imposta à nação iraniana pelo aventureirismo e incitação do regime sionista", afirmou o presidente do Irã.

Netanyahu também definiu a atuação de Israel como uma vitória histórica e disse que ela permanecerá por gerações. "Eliminamos duas ameaças existenciais imediatas: a ameaça de aniquilação por bombas nucleares e a ameaça de aniquilação por 20.000 mísseis balísticos. Se não agíssemos agora, o Estado de Israel logo enfrentaria a ameaça de aniquilação", disse o premiê em pronunciamento.

O presidente iraniano baseou sua vitória no fato de Israel não ter destruído as instalações nucleares. "[Apesar dos] danos a algumas infraestruturas sejam considerados um grande dano e ferida à nossa pátria, os danos sofridos pelo inimigo agressor, apesar da severa propaganda e censura da mídia, foram inimagináveis", argumentou.

O primeiro-ministro agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, por intervir no conflito. "A adesão dos Estados Unidos à campanha, não apenas na defesa, mas também na ofensiva, é um evento histórico. [...] Israel nunca teve um amigo maior do que o Presidente Trump na Casa Branca", disse Netanyahu.

O israelense também reforçou o posicionamento divulgado mais cedo pelo Exército sobre as atenções se voltarem para Gaza. "Não temos intenção de 'tirar o pé do acelerador'. Precisamos concluir a campanha contra o eixo iraniano, derrotar o Hamas e garantir a libertação de todos os nossos reféns - vivos e mortos", prometeu o primeiro-ministro.

Cessar-fogo

A declaração dos dois líderes aparece no dia seguinte ao anúncio de Trump sobre um cessar-fogo entre os países. O presidente dos EUA publicou em sua rede social Truth Social que o acordo seria completo e total.

Troca de acusações colocou cessar-fogo em risco. Três horas após o anúncio de Trump, o gabinete de Netanyahu acusou o Irã de ter violado o pacto. Na manhã de hoje, ordenou uma "resposta firme" aos mísseis supostamente lançados por Teerã. O regime iraniano negou que tenha desrespeitado o acordo e disse que os israelenses destruíram uma instalação em Teerã.

Trump afirmou a jornalistas que estava insatisfeito com os dois países. Depois, fez um novo post na Truth Social para dizer que Israel pararia com os ataques contra o Irã.