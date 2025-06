Netanyahu declara vitória histórica, diz que Israel eliminou ameaça nuclear do Irã em guerra de 12 dias

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que Israel, em seus 12 dias de guerra com o Irã, removeu a ameaça de aniquilação nuclear e estava determinado a frustrar qualquer tentativa de Teerã de reviver seu programa.

"Removemos duas ameaças existenciais imediatas para nós -- a ameaça de aniquilação nuclear e a ameaça de aniquilação por 20.000 mísseis balísticos", disse ele em comentários em vídeo divulgados por seu gabinete.

"Se alguém no Irã tentar reviver esse projeto, trabalharemos com a mesma determinação e força para impedir qualquer tentativa. Repito, o Irã não terá armas nucleares."

Ele classificou a vitória como histórica e que permanecerá por gerações.

Ele disse que Israel nunca teve um amigo melhor na Casa Branca do que o presidente Donald Trump, cujas Forças Armadas lançaram enormes bombas para bunkers nas instalações nucleares subterrâneas do Irã em um ataque no fim de semana.

"Nosso amigo presidente Trump se uniu a nós de uma forma sem precedentes. Sob sua direção, os militares dos Estados Unidos destruíram o local de enriquecimento subterrâneo em Fordow", disse Netanyahu.

Ele falou horas depois que Trump dirigiu críticas contundentes a Israel sobre a escala de ataques que Trump disse ter violado uma trégua com o Irã negociada por Washington, o aliado mais próximo de Israel.

Netanyahu disse que o trabalho de Israel estava inacabado. Ele citou a guerra contra o aliado do Irã, o Hamas, em Gaza, onde 50 reféns permanecem em cativeiro desde que o grupo militante palestino realizou um ataque surpresa em 7 de outubro de 2023.

Acredita-se que cerca de 20 dos reféns estejam vivos.

"Devemos concluir a campanha contra o eixo iraniano, derrotar o Hamas e conseguir a libertação de todos os reféns, vivos e mortos", disse Netanyahu.

(Reportagem de Howard Goller)