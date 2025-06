Negociador de tarifas do Japão está organizando sétima visita aos EUA, dizem fontes

TÓQUIO (Reuters) - O negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, está organizando sua sétima visita aos Estados Unidos para o dia 26 de junho, com o objetivo de acabar com as taxas que estão prejudicando a economia do país, informaram duas fontes do governo japonês na terça-feira.

O foco principal da visita deverá ser as tarifas norte-americanas impostas aos automóveis japoneses, que têm um impacto severo sobre a economia japonesa. Akazawa também se reunirá com o secretário de Comércio Howard Lutnick e outros que supervisionam essa área, disse uma das fontes.

A reunião será a primeira negociação tarifária em nível ministerial desde a cúpula Japão-EUA realizada no Canadá em 16 de junho.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em avançar com as negociações comerciais quando se reuniram no Canadá, mas não conseguiram chegar a um acordo tarifário.

No mês passado, o negociador comercial do Japão disse que as compras de equipamentos de defesa dos EUA, a colaboração em tecnologia de construção naval, a revisão dos padrões de importação de automóveis e o aumento das importações agrícolas poderiam ser moedas de troca nas negociações tarifárias.

Em uma tentativa de chegar a um acordo com os EUA, o Japão também está propondo um mecanismo para reduzir a alíquota da tarifa de automóveis com base na contribuição dos países para a indústria automobilística dos EUA.

O Japão enfrentará uma tarifa de 24% a partir de julho, a menos que consiga negociar um acordo com Washington.

(Reportagem de Kathleen Benoza, Kaori Kaneko e Yoshifumi Takemoto)