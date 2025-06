Muito ansioso? 5 formas para se manter em equilíbrio em momentos de tensão

Quando estamos sobrecarregados, seja por conta do trabalho ou das tarefas em casa e com a família, a ansiedade tende a se intensificar —embora, muitas vezes, ela não precise de um evento externo para se apresentar.

De acordo com o psicólogo Luiz Gonzaga Leite, quando a sobrecarga é apenas física, basta buscar o descanso diário e tirar uma folga. Entretanto, quando é emocional, torna-se mais preocupante.

Segundo ele, os sintomas mais visíveis são perda de sono, dores musculares sem explicação, dores de cabeça, falta ou excesso de apetite, crises de choro, episódios de apagões (esquecimento), dificuldades mentais de manter o foco ou grande confusão em se orientar diante das tarefas.

Em casos mais graves, é importante buscar ajuda especializada, quando observado que os recursos de enfrentamento não são suficientes para lidar de maneira satisfatória com a sua ansiedade e a sobrecarga física e emocional dela derivadas.

No entanto, se a ansiedade surge apenas em situações de sobrecarga, algumas dicas podem ajudar você a desacelerar e entrar em estado de equilíbrio:

Imagem: iStock

1. Respire

Experimente dar uma pausa em meio à rotina turbulenta para se conectar com a sua respiração, tentando inibir do seu campo cognitivo outros estímulos. Procure inspirar lenta e profundamente pelo nariz, expandindo seu abdome, e expirar, soltando o ar pausadamente pela boca. Faça isso por quatro a seis vezes consecutivas, deixando seus pensamentos mais incômodos esvanecerem junto com o movimento duplo da respiração.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

2. Contemple

Busque adotar uma atitude contemplativa em relação à vida e aos acontecimentos cotidianos, esvaziando sua mente de julgamentos sobre as situações, apenas contemplando os fatos e procurando lidar com o que é possível ser resolvido e com o que lhe couber resolver.

Imagem: iStock

3. Desafie seus pensamentos

O componente cognitivo da ansiedade nos faz ruminar o passado e nos preocuparmos excessivamente com o futuro, fomentando crenças de incapacidade e vulnerabilidade. Aprenda a desafiar seus pensamentos ansiosos, fazendo-se perguntas do tipo: essa forma de pensar sobre a situação é a única possível ou pode ser apenas uma armadilha do meu pensamento? Existem outras formas de pensar e encarar essa mesma situação?

Imagem: iStock

4. Desconecte-se

Em seus momentos de folga, não abra mão do lazer, do descanso, do dedicar-se a não fazer nada, de fazer pequenas programações em família ou a sós, do autocuidado. Nesses momentos, busque estar em contato consigo mesmo e com as pessoas em seu entorno, deixe de lado as redes sociais, o telefone e outros elementos que podem ser fonte de hiperestimulação e tensão emocional.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

5. Ouça música clássica

Você pode não gostar, mas ouvir música clássica constantemente eleva a atividade cerebral que envolve as sensações de prazer e recompensa. Reduzir a dor e a ansiedade, baixar a pressão arterial, combater a insônia, aumentar e despertar emoções, ajudar no desenvolvimento do cérebro das crianças e dos bebês, e atenuar a tensão são alguns dos motivos para ouvir esse tipo de música.

O que não fazer quando a ansiedade vier

Embora o álcool, por exemplo, possa até relaxar em um primeiro momento, se consumido em excesso, pode agravar o quadro de ansiedade.

"Quando a pessoa bebe, sente-se relaxada, já que sua percepção diminui. No entanto, o consumo regular reduz os níveis de serotonina no cérebro, um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Sendo assim, o álcool agrava a ansiedade e, principalmente, a depressão", alerta o psiquiatra Adiel Rios, pesquisador no IPq-FMUSP (Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

É preciso ficar atento também a alguns estímulos. Certas luzes, cheiros ou sons podem afetar negativamente nosso estado de espírito. "O ruído, especialmente os sons graves ou altos, pode ativar e aumentar a atividade na amígdala, uma área do cérebro responsável pela resposta de luta ou fuga, gerando estresse e irritabilidade", explica Rios.

*Com informações de reportagem publicada em 14/07/2022