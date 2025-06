Mercado de trabalho parece estável, mas imigração nos EUA merece atenção, diz Hammack, do Fed

LONDRES (Reuters) - O mercado de trabalho dos Estados Unidos parece estável, mas vale a pena ficar atento aos efeitos das restrições de imigração do presidente Donald Trump, pois eles podem se tornar um obstáculo ao crescimento do emprego, disse nesta terça-feira a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack.

“Não vejo o mercado de trabalho como uma fonte de inflação para a economia americana neste momento”, disse Hammack em um evento em Londres. “E, com base nos dados que estou vendo agora, parece que nosso cenário trabalhista está razoavelmente estável, em parte devido às implicações da imigração. Mas pode ser uma barreira ao crescimento a longo prazo. Isso é algo que precisamos observar.”

