Megan Greene, do BoE, diz que postura 'cautelosa e gradual' para juros segue justificável

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Megan Greene disse que uma postura "cautelosa e gradual" em relação a futuros cortes de juros adicionais é justificável, diante de uma série de fatores de riscos, incluindo a política tarifária do governo Trump, a possível aprovação de uma nova proposta orçamentária nos EUA e os conflitos no Oriente Médio.

Na semana passada, o BoE deixou seu juro básico inalterado em 4,25% em meio a incertezas tarifárias e geopolíticas, mas, segundo analistas, preparou o terreno para voltar a cortar a taxa na reunião de agosto.

Em discurso nesta terça-feira (24), Greene ponderou que os riscos seguem apontando para direções distintas, inclinados para baixo no que diz respeito ao crescimento e para cima no caso da inflação.

"Em face do período de inflação elevado (...) acho que a estabilidade dos preços é a maior prioridade", disse Greene, acrescentando estar preocupada com perfil de curto prazo da inflação neste ano. "Na minha visão, parece mais um 'platô' do que uma 'corcova'", disse.