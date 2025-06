Mau tempo impede uso de helicóptero no 4º dia de resgate na Indonésia

O quarto dia de operações para resgatar a brasileira Juliana Marins, 26, presa em um declive de 500 metros de profundidade após escorregar durante uma trilha a um vulcão na Indonésia, continua com a impossibilidade de resgate por helicóptero.

O que aconteceu

Condições climáticas atuais não permitem que um helicóptero seja usado para o socorro, já que há acúmulo de névoa. Segundo a família, equipes trabalham com três abordagens diferentes para retirar a brasileira do local, porém não foram divulgados detalhes sobre quais seriam as outras.

Trecho da trilha onde jovem caiu foi fechado para a operação de resgate. A informação foi confirmada pela administração do parque, que, por três dias, permitiu a entrada e passagem de turistas pelo mesmo local onde a brasileira se desequilibrou e caiu.

Demora no resgate ocorreu por dificuldades na trilha, diz governo local. A Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia) afirmou que a dificuldade de acesso à trilha fez com que as pessoas que viram que Juliana tinha caído levassem oito horas até conseguir avisar as autoridades sobre o acidente. Segundo eles, desde o primeiro dia tentativas de resgate com cordas e macas foram feitas, sem sucesso.

Drone térmico localizou paradeiro da brasileira ontem, perto de um desfiladeiro. A agência de resgate voltou a afirmar que Juliana foi vista imóvel, 400 metros abaixo do ponto da queda original dela e à beira de um desfiladeiro de "altíssima dificuldade de acesso".

Imóvel e a 500 metros de profundidade

Juliana foi novamente localizada "imóvel" e a 500 metros de profundidade. A informação foi dada pela equipe que administra o parque do Monte Rijani em publicação nas redes sociais.

Ontem, equipes conseguiram descer 250 metros até ela, mas ainda estavam longe de alcançá-la. Segundo a família de Juliana, eles estavam a 350 metros de distância da brasileira quando condições climáticas interromperam o resgate às 16h no horário local (5h de hoje no horário de Brasília). A administração do parque afirmou que a equipe de resgate enfrentou "condições climáticas dinâmicas, com neblina espessa que reduziam a visibilidade e aumentava o risco".

Dois alpinistas experientes integram equipe de reforço às buscas, diz família.

Funcionários da embaixada acompanham esforços de resgate, informou Itamaraty. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que autoridades locais "no mais alto nível" foram mobilizadas para enviar equipes de resgate à área do vulcão.

Entenda o caso

Juliana já tinha passado pelas Filipinas, Vietnã e Tailândia durante o mochilão Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20), segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Três horas depois do acidente, um grupo de espanhóis encontrou a brasileira. A irmã dela, Mariana, vive em Niterói (RJ), disse ao UOL que as pessoas que passaram pelo local perguntaram o nome de Juliana e tentaram achar familiares e amigos dela pelas redes sociais.

Família acompanhou situação por fotos e vídeos enviados pelos espanhóis, na espera pelo resgate. Mariana diz que tudo se agravou com o aparecimento de uma neblina e umidade muito forte, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais da pedra. A irmã chegou a dizer que seria um ''absurdo se ela morresse por falta de socorro''.

Juliana fazia um ''mochilão'' desde o final de fevereiro com uma agência de turismo. ''A empresa de turismo que a levou ficou mentindo o tempo todo, dizendo que o resgate tinha chegado, e não tinha chegado coisa nenhuma'', relatou a irmã.