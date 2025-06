Lula empata com Michelle, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro no 2º turno, mostra Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está empatado tecnicamente nos cenários de segundo turno à Presidência contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 24, sobre as eleições de 2026.

Michelle Bolsonaro registra 44,4% de preferência em um segundo turno contra Lula, que aparece com 40,6% no cenário. Brancos e nulos são 9,2%, e 5,8% não responderam. Os dois empatam dentro da margem de erro do levantamento, de 2,2 pontos porcentuais.

Em um segundo turno entre governador de São Paulo e o presidente, Tarcísio registra 43,6% de intenções de voto e Lula, 40,1%. Os índices também apontam empate técnico. Brancos e nulos somam 10,3%, e 5,9% não responderam.

Contra Eduardo Bolsonaro, Lula lidera numericamente, com 41,6% de menções, mas está em empate técnico com o deputado federal licenciado, que figura com 39,1%. Brancos e nulos são 12,8%, e 6,5% não responderam.

O Paraná Pesquisas realizou 2.020 entrevistas em 162 municípios do País entre os dias 18 e 22 de junho. O índice de confiança é de 95%.

Nos cenários de primeiro turno, Lula empata tecnicamente com Michelle, mas tem vantagem contra Tarcísio e Eduardo Bolsonaro. Quando incluída na disputa, a ex-primeira-dama registra 30,2% das intenções de voto no cenário estimulado, empatada tecnicamente com Lula, que tem 33,5%.

Em uma simulação com a inclusão de Tarcísio como opção de voto, Lula registra 34% e o governador, 24,3%. No cenário com o nome de Eduardo Bolsonaro, Lula pontua 33,8% e o deputado federal licenciado, 21,3%.

Se incluído entre as opções de voto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível, lidera numericamente, mas está em empate técnico com o petista no limite da margem de erro. Nesse cenário, Bolsonaro registra 37,2% de preferência e Lula, 32,8%.

Bolsonaro acumula duas penas de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não pode concorrer a cargos eletivos até 2030. O Paraná Pesquisas realizou sondagens com o nome do ex-presidente tanto para o primeiro turno quanto para o segundo.

Em uma reedição do segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente venceria o petista por 46,5% a 39,7% dos votos, aponta o Paraná Pesquisas. Brancos e nulos são 8%, e 5,8% não responderam.