Loft e Inter fecham parceria para oferta de crédito imobiliário

A Loft e o Banco Inter firmaram parceria para oferta de crédito imobiliário. Por meio do acordo, o aplicativo da Loft passará a oferecer o financiamento imobiliário do Inter para uma base de 10 mil imobiliárias parceiras, presentes em todos os estados do País.

O novo pacto representa uma expansão da Loft no mercado de crédito, onde a empresa atua como originadora de clientes para as instituições financeiras. Em 2024, ela somou R$ 11,6 bilhões em originações, alta de 90% na comparação com 2023.

A empresa já tem acordos comerciais com Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e Caixa Econômica Federal.

O Banco Inter, por sua vez, usa o IPCA como indexador, enquanto os outros bancos parceiros utilizam a TR. Portanto, funciona como uma diversificação para os potenciais clientes.

"Assim como as concessionárias oferecem o crédito no momento de compra do veículo, acreditamos que as imobiliárias são o melhor canal para distribuir crédito habitacional", afirma o diretor de crédito imobiliário da Loft, Talles Dantas.

"A parceria é mais um passo em nossa estratégia de expandir a carteira de crédito, que no primeiro trimestre deste ano cresceu 7%, com destaque para as linhas de FGTS e Home Equity", diz o Diretor de Crédito Consignado e Imobiliário no Inter, Flávio Queijo.