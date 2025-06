Ladrões assaltam mansão no Morumbi e fazem reféns; prejuízo estimado é de R$ 3 milhões

Seis pessoas, entre elas um casal de idosos, foram feitas reféns durante um assalto a uma mansão no Morumbi, na zona sul da capital, na madrugada desta terça-feira, 24. O prejuízo é estimado em R$ 3 milhões. Os bandidos fugiram e ainda não foram identificados pela polícia.

Segundo narrado no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, quatro homens armados invadiram o imóvel, pulando o muro dos fundos, e renderam o casal de idosos que é dono da mansão - um homem de 71 anos e uma mulher de 75. Eles tiveram as mãos amarradas e foram trancados em um cômodo. Um segurança e mais três funcionários da casa também foram rendidos.

Os ladrões recolheram joias, relógios, 2 mil euros (cerca de R$ 12.800) e 2 mil dólares (aproximadamente R$ 11 mil). O prejuízo total, segundo as vítimas registraram no boletim de ocorrência, foi de R$ 3 milhões.

Após a fuga dos criminosos, uma das vítimas conseguiu se libertar e soltou as demais. Só então a Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os assaltantes.

O caso foi registrado como roubo a residência no 89º Distrito Policial (Morumbi). A Polícia Civil trabalha para identificar os criminosos.

Morumbi é a região de São Paulo com mais roubos a casas

Como o Estadão mostrou, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1º trimestre, segundo levantamento feito com base nos microdados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Foram 9 casos registados de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo recorte de 2024, quando a região - caracterizada por casas de alto padrão - já figurava no topo da lista.

Os casos recentes assustam, principalmente pela violência. Em abril, ao menos cinco bandidos armados com pistolas e fuzis mantiveram segurança, porteiro e outros funcionários rendidos após entrar em uma casa na Rua General José Scarcela Portela, no Morumbi.

O prejuízo com o assalto foi de ao menos R$ 1 milhão. Foram levados cerca de13 relógios de luxo- sete deles da marca Rolex e outros três da Patek Philippe. Os bandidos, encapuzados, também levaram joias e US$ 5 mil (quase R$ 30 mil) em espécie. O grupo fugiu por volta das 6h30.