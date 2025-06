Kremlin rejeita acusação de que fez pouco para ajudar o Irã

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin rebateu nesta terça-feira as críticas de que não fez o suficiente para apoiar o Irã, dizendo que havia tomado uma "posição clara" ao condenar os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica.

O presidente Vladimir Putin condenou o que chamou de ataques "injustificados" dos EUA a instalações nucleares no Irã, país com o qual assinou um tratado de cooperação estratégica em janeiro. Ele disse na segunda-feira que a Rússia tentaria ajudar o povo iraniano, embora não tenha dado detalhes específicos.

Fontes iranianas disseram à Reuters no início desta semana que Teerã não tinha ficado impressionada com o apoio da Rússia até o momento.

Questionado sobre comparações com a derrubada do líder sírio Bashar al-Assad no ano passado, quando Moscou se recusou a enviar tropas ou mais poder aéreo para manter seu aliado no poder, o Kremlin disse que algumas pessoas estavam tentando estragar a parceria russo-iraniana.

"A Rússia realmente apoiou o Irã com sua posição clara", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, apreciou a posição de Moscou quando se encontrou com Putin na segunda-feira.

Ainda é muito cedo para avaliar a extensão dos danos às instalações nucleares do Irã, segundo Peskov.

"Algumas informações estão chegando pelos canais apropriados, mas ainda é muito cedo", disse Peskov. "Quase ninguém tem uma compreensão clara neste momento."

Questionado sobre uma reportagem da Reuters que dizia que Araqchi levaria uma carta do líder supremo Ali Khamenei para Putin, Peskov disse que nenhum documento escrito havia sido entregue.

"O fato de que houve certas mensagens da liderança iraniana é verdade. Mas essa reportagem da Reuters não é verdadeira", afirmou Peskov.