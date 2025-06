Japão e outros 16 países retiram restrições comerciais ao Brasil relacionadas à gripe aviária

(Reuters) -Dezessete países retiraram restrições para a compra de carne de aves do Brasil, dentre eles o Japão, que foi o terceiro maior importador de frango brasileiro no ano passado, disse o Ministério da Agricultura e Pecuária em comunicado nesta terça-feira.

O anúncio ocorre após a Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) ter considerado o caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul como encerrado.

O Brasil, maior exportador global de carne de frango, também havia se autodeclarado livre da doença após registrar um período de 28 dias sem novos surtos em granjas comerciais.

"O Mapa permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores, prestando, de forma ágil e transparente, todas as informações técnicas necessárias sobre o caso", disse a pasta na nota.

"As ações adotadas visam garantir a segurança sanitária e a retomada segura das exportações o mais breve possível."

Além do Japão, também retiraram restrições Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã, segundo a pasta.

(Por Patricia Vilas Boas, em São Paulo, e Marta Nogueira, no Rio de JaneiroEdição de Pedro Fonseca)