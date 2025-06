Israelenses aceitam discurso de Trump com naturalidade e agradecem

Por Janis Laizans

HAIFA, Israel (Reuters) - Os israelenses responderam calmamente nesta terça-feira às críticas e acusações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que seu país havia violado uma trégua que ele intermediou com o Irã, expressando gratidão por sua mediação e alívio na conclusão da guerra de 12 dias.

No início do dia, Trump admoestou Israel com uma obscenidade, em um ataque extraordinário contra um aliado cuja guerra aérea ele havia se juntado dois dias antes, lançando enormes bombas destruidoras de bunkers nas instalações nucleares subterrâneas do Irã.

"Sinceramente, não me importo muito com o que Trump disse sobre Israel. No final das contas, acho que foi ele quem realmente ajudou a pôr fim a essa guerra e isso é o que importa para mim", disse Daniel Kopylkov, um cozinheiro de 27 anos.

Kopylkov foi uma das várias pessoas entrevistadas em Haifa, no norte de Israel, um alvo de mísseis iranianos durante o conflito. A cidade é a terceira maior de Israel, depois de Jerusalém e Tel Aviv, e abriga o porto marítimo mais movimentado de Israel e uma base naval.

O historiador Marc Volovici, 42 anos, disse que a explosão de Trump ressaltou a dependência de Israel do apoio político, militar e financeiro dos EUA.

"Essa foi apenas uma demonstração muito pequena, mas significativa, de como Israel depende da legitimidade internacional e, especialmente, da legitimidade norte-americana", disse ele.

Uma moradora de 70 anos que se identificou apenas como Esther disse: "É como um pai repreendendo o filho. Ele está nos repreendendo. Mas não é nada dramaticamente sério", disse ela. "Não sou política, sabe, só estou sentindo isso."

O advogado Ephraim Glazberg, 75 anos, expressou uma opinião semelhante.

"Acho que foi a agonia do momento. Não acho que isso seja um problema", disse ele.