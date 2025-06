Israel mata 29 pessoas em Gaza após anúncio de trégua com o Irã

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - As forças israelenses mataram pelo menos 29 palestinos em Gaza e ordenaram novas retiradas na terça-feira, disseram médicos e moradores locais, em mais um derramamento de sangue logo depois que Israel e o Irã alcançaram um cessar-fogo para encerrar uma guerra aérea de 12 dias.

O acordo entre Israel e Irã anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as esperanças entre os palestinos de pôr fim a mais de 20 meses de guerra em Gaza, que demoliu amplamente o território e deslocou a maioria dos residentes, com desnutrição generalizada.

"Chega! O universo inteiro nos decepcionou. O Hezbollah chegou a um acordo sem Gaza, e agora o Irã fez o mesmo", disse Adel Farouk, 62 anos, da Cidade de Gaza.

"Esperamos que Gaza seja a próxima", afirmou ele à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.

Mas Trump disse nesta manhã que tanto Israel quanto Irã violaram o cessar-fogo, e a violência mortal em Gaza continuou com pouca trégua.

Marwan Abu Naser, do Hospital Al-Awda, em Nuseirat, no centro de Gaza, disse que recebeu 19 mortos e 146 feridos de multidão que tentava chegar a um centro de distribuição de ajuda da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos EUA.

Abu Naser afirmou à Reuters que as baixas foram causadas por tiros.

As Forças Armadas de Israel disseram que uma reunião durante a noite foi identificada adjacente às forças que operam no corredor central de Netzarim, em Gaza, e que estavam analisando os relatos de vítimas.

Em resposta a um pedido de comentário da Reuters, a GHF disse em um email que não tinha ouvido falar de nenhum incidente violento perto de seu local de ajuda, que, segundo ela, estava localizado a vários quilômetros ao sul do Corredor Netzarim.

Os caminhões de ajuda da ONU que entram em Gaza também usam as estradas da região e, nos últimos dias, os palestinos relataram mortes de pessoas por fogo israelense enquanto esperavam na beira da estrada para pegar sacos de farinha dos caminhões.

Israel tem canalizado grande parte da ajuda que deixa entrar em Gaza por meio da GHF, que opera alguns locais de distribuição em áreas protegidas pelas forças israelenses.

As Nações Unidas rejeitam o sistema de distribuição da GHF por considerá-lo inadequado, perigoso e uma violação das regras de imparcialidade humanitária. Israel afirma que ele é necessário para evitar que os militantes do Hamas, contra os quais está lutando, desviem as entregas de ajuda. Hamas nega isso.

Philippe Lazzarini, chefe da agência de ajuda palestina das Nações Unidas, UNRWA, disse a repórteres em Berlim na terça-feira que o novo mecanismo é uma "abominação" e "uma armadilha mortal".

Separadamente, 10 outras pessoas foram mortas por um ataque aéreo israelense em uma casa no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, elevando o número de mortos na terça-feira para pelo menos 29, segundo os médicos.

Israel diz que os militantes usam áreas residenciais construídas para cobertura operacional, o que o Hamas nega.