Netanyahu diz que Israel concordou com cessar-fogo de Trump com o Irã

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse na madrugada de hoje (no horário de Brasília) que Israel concordou com o cessar-fogo depois de atingir sua meta de remover a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do Irã.

O que aconteceu

Em uma declaração divulgada por seu gabinete, Netanyahu agradeceu a Trump por seu apoio. Ele também afirmou que Israel responderá com firmeza a qualquer violação do acordo.

Israel atingiu "todos os objetivos" da operação contra o Irã. O comunicado afirma que Netanyahu se reuniu com seu gabinete, juntamente com o ministro da Defesa e o chefe do Mossad na noite de ontem "para relatar que Israel atingiu todos os objetivos da Operação Leão em Ascensão, e muito mais".

"Israel removeu uma dupla ameaça existencial imediata - tanto no campo nuclear quanto no de mísseis balísticos", afirmou o comunicado, segundo a Al Jazeera.

"Forças de Defesa de Israel responderão com firmeza a qualquer violação do cessar-fogo." O exército israelense "obteve controle aéreo total sobre os céus de Teerã, infligiu danos severos à liderança militar e destruiu dezenas de alvos do governo central iraniano", afirmou.

O primeiro-ministro israelense agradece ao presidente dos EUA. "Em vista do alcance dos objetivos da operação, e em total coordenação com o presidente Trump, Israel concordou com a proposta do presidente para um cessar-fogo bilateral".

Após negar acordo, Irã sugere início de cessar-fogo contra Israel



Após negar que houvesse um acordo sobre cessar-fogo com Israel, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, sugeriu em uma postagem no X que o país iniciou a trégua no conflito.

Araghchi afirmou que as operações das Forças Armadas iranianas ocorreu até "o último minuto", às 4h (horário local). Como divulgado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o acordo previa que, inicialmente, o Irã parasse os ataques às 4h.

Ministro agradeceu os iranianos e as Forças Armadas. Segundo Araghchi, em postagem às 22h03 (horário de Brasília), eles permanecem prontos para defender o país até a "última gota de sangue e responderam a qualquer ataque do inimigo até o último minuto".

Minutos antes, o ministro havia negado, também no X, o acordo sobre cessar-fogo ou fim das operações militares. Às 21h46 (horário de Brasília), Abbas Araghchi declarou que o seu país não começou a guerra e que se Israel parasse os ataques até às 04h de Teerã (21h30 no Brasil), o Irã não continuaria com suas ações. "A decisão final sobre a interrupção de nossas operações militares será tomada mais tarde", disse na ocasião.

Por volta das 23h (horário de Brasília), as FDI (Forças de Defesa de Israel) disseram ter identificado mísseis lançados do Irã em direção a Israel. Sirenes de alerta foram ouvidas em vários pontos do país, segundo Israel. O Irã não se manifestou até o momento sobre a declaração israelense.

Trump diz que um cessar-fogo está em vigor

O presidente dos EUA disse em uma publicação no Truth Social que um cessar-fogo entre Israel e o Irã estava em vigor. O anúncio foi feito apenas algumas horas depois de o Irã ter lançado ondas de mísseis.

Mais cedo, Trump afirmou que Israel e Irã haviam chegado a um acordo para o cessar-fogo "completo e total". Segundo o presidente dos EUA, a suspensão dos ataques começaria pelo Irã, por volta de 1h (horário de Brasília). Depois deste período, Israel deverá seguir a trégua. "Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO", acrescentou o presidente, ressaltando que o fim do conflito ocorrerá em 24 horas.

O republicano chamou o conflito de "Guerra de 12 Dias" e disse que o fim dos ataques seria saudado pelo mundo. "Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias", escreveu em sua rede social Truth Social.

Anúncio de Trump ocorreu após o Irã atacar hoje a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, localizada no Catar. A ação foi uma retaliação aos bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas no sábado (21). Ninguém se feriu no ataque e o republicano chegou a agradecer ao Irã por avisar com antecedência que atacaria a base.

*Com Reuters.