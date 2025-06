Israel e Irã cantam vitória e indicam fim da guerra; mas quem venceu?

Tanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reivindicaram vitória nesta terça-feira, após o conflito de 12 dias entre os dois países, motivado pela questão nuclear iraniana. Bibi disse que os ataques israelenses a instalações nucleares iranianas acabaram com "ameaças existenciais imediatas" contra Israel. E o iraniano afirmou que as instalações não foram destruídas.

Israel não atingiu a destruição total do programa nem a queda do regime iraniano e agora afirma que vai se voltar para os ataques ao Hamas na Faixa de Gaza. E o Irã -que prometeu retaliação- pode reagir com uma guerra assimétrica à base de terrorismo, ciberataques e ações de grupos armados apoiados pelo país no exterior.

Acompanhe ao vivo as últimas notícias do conflito entre Israel e Irã

A colunista Mariana Sanches entrevistou o professor Javed Ali, ex-agente do FBI e ex-membro do Conselho de Segurança Nacional no primeiro governo Donald Trump, que explica que a "queda do regime" dos aiatolás no Irã, pedida e depois não mais pedida por Trump, só seria possível de obter com o envio de tropas americanas em solo -uma operação que duraria pelo menos seis meses e traria riscos imprevisíveis.

Já Josias de Souza afirma que o fato de todos os países envolvidos no conflito terem se declarado vitoriosos mostra que eles estão falando para seus públicos domésticos e coloca em dúvida a duração do cessar-fogo anunciado.

Mariana Sanches: 'Ataque aéreo não derruba regime no Irã, só tropas dos EUA', diz ex-FBI

Josias de Souza: EUA, Irã e Israel constroem coreografia da enganação

Josias de Souza: Trump se autoconverteu numa espécie de bedel de cessar-fogo

Jamil Chade: Funcionários do Itamaraty pedem proteção para servidores em zonas de guerra

Jamil Chade: Embaixador de Israel na ONU quer Trump como prêmio Nobel da Paz

