IRB(Re) tem lucro de R$21,2 mi em abril; sinistralidade e "underwriting" pioram ano a ano

SÃO PAULO (Reuters) - O IRB(Re) teve lucro líquido de R$21,2 milhões em abril, abaixo dos R$31,6 milhões apurados um ano antes, de acordo com dados disponibilizados pela resseguradora na véspera.

O índice de sinistralidade ficou em 75,5%, acima dos 66,1% do mesmo período do ano passado.

Os prêmios emitidos da companhia no primeiro mês do segundo trimestre somaram R$448,5 milhões, quase estável ano a ano, enquanto os prêmios retidos totalizaram R$290 milhões, abaixo dos R$342,4 milhões um ano antes.

A planilha do IRB(Re) também mostra que o resultado de "underwriting" caiu 65%, para R$16,5 milhões, com forte aumento na linha de despesas com tributos operacionais, que passou de R$4,4 milhões para R$14,5 milhões.

De acordo com analistas do Safra, os prêmios emitidos mais fracos e menor retenção prejudicaram o desempenho de "underwriting".

Os sinistros relacionados a incêndios na Califórnia podem ter sido o principal fator negativo para o desempenho do mês, mas isso teria sido melhor diluído se o IRB tivesse conseguido elevar prêmios ganhos para níveis mais significativos, avaliam.

Os prêmios ganhos em abril totalizaram R$313,1 milhões, de R$338,4 milhões um ano antes.

A equipe de analistas do Safra afirmou reconhecer os esforços da companhia em controlar o que está ao seu alcance, como a queda nas despesas administrativas, de 7,5% ante abril do ano passado.

"Mas o principal fator de rentabilidade daqui para frente continua sendo o crescimento da receita", ponderaram, destacando, contudo, que os resultados financeiros continuam sendo um motor de lucros, mantendo uma tendência saudável.

Em abril, o resultado financeiro do IRB somou R$57,6 milhões, de R$41,3 milhões um ano antes.

Na segunda-feira, as ações da resseguradora fecharam em queda de 3,85%, a R$45,50, enquanto o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuou 0,41%.

(Por Paula Arend Laier)