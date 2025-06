Iranianos expressam alívio com cessar-fogo, mas temem pelo futuro

Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - Depois de 12 dias de ataques aéreos israelenses que ecoaram em cidades de todo o país, matando centenas de pessoas e fazendo com que muitas delas deixassem suas casas, os iranianos expressaram alívio nesta terça-feira com o surpreendente anúncio de um cessar-fogo durante a noite.

Para aqueles que estavam na capital iraniana, isso trouxe a perspectiva de um retorno à vida normal e o alívio -- pelo menos por enquanto -- da ansiedade sobre uma nova escalada e uma guerra contínua.

Muitos iranianos que fugiram dos ataques também ficaram contentes, pois puderam voltar para casa depois de estadias cansativas e caras fora da cidade, em acomodações alugadas ou com parentes.

"Estou muito feliz. Acabou e finalmente podemos viver em paz. Foi uma guerra desnecessária e nós, o povo, pagamos o preço pelas políticas bélicas das autoridades", disse Shima, 40 anos, de Shiraz, que não quis dizer seu nome por medo de represálias.

Apenas 24 horas antes, nuvens de fumaça pairavam sobre partes da capital quando Israel atacou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e sua milícia paramilitar Basij, bem como a prisão de Evin, aos pés das montanhas Alborz.

Um homem em uma rua movimentada de Teerã, que também pediu para permanecer anônimo, disse: "É o povo que está pagando o preço -- seja o nosso povo ou o deles. Ambos os lados estão arcando com o custo, então é melhor que isso tenha acontecido mais cedo do que mais tarde".

Israel advertiu repetidamente os moradores para que deixassem grandes áreas da cidade antes de realizar ataques aéreos, entupindo as rodovias que saem de Teerã com enormes engarrafamentos.

Exaustos e sem dinheiro, muitos deles começaram a voltar para casa antes mesmo do anúncio do cessar-fogo.

Arash, um funcionário do governo de 39 anos, levou sua família para Damavand, um resort nas montanhas a cerca de 48 km a leste de Teerã, popular por seu ar puro e ambiente bucólico.

Eles retornaram a Teerã há dois dias. "Minha esposa e meus dois filhos ficaram aterrorizados com os bombardeios, mas alugar até mesmo um quarto modesto em Damavand por qualquer período de tempo está além do meu orçamento limitado", disse ele.

Noushin, 35 anos, dirigiu por quase cinco horas com o marido e o filho para ficar com a sogra em Sari, perto da costa do Mar Cáspio, no Irã. Mas a casa já estava lotada de parentes que buscavam abrigo e Noushin decidiu que era melhor ficar em casa.

"Minha filha sente falta do quarto dela. Eu sinto falta da minha casa. Por quanto tempo poderemos viver assim?", perguntou ela. "Mesmo que haja outro ataque, prefiro morrer em minha própria casa."

SEM SINAIS DE PROTESTOS

Israel lançou sua guerra aérea surpresa em 13 de junho, atingindo instalações nucleares e matando comandantes militares no pior golpe contra o Irã desde a invasão do Iraque em 1980, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques poderiam resultar em mudança de regime.

Entretanto, não houve sinais de protestos significativos nas ruas contra a República Islâmica.

Os iranianos contatados pela Reuters, incluindo alguns que se opõem à República Islâmica e que protestaram contra ela no passado, disseram que os ataques aéreos fizeram com que as pessoas se unissem em torno do sentimento nacional diante do que eles viam como agressão estrangeira.

Ainda assim, para muitos iranianos, há raiva sobre os altos escalões da liderança do país e, para aqueles que voltam para casa, a realidade de uma economia atingida por sanções permanece.

"Isso é inaceitável. Isso é brutal. Por que estamos sendo atacados enquanto as autoridades se escondem em lugares seguros?", disse Mohammad, 63 anos, de Rasht.

"Eu coloco a culpa nos tomadores de decisão deste país. Suas políticas trouxeram guerra e destruição para nós", disse ele por telefone.

Enquanto Israel visava repetidamente tanto líderes quanto instalações das forças de segurança interna da Guarda Revolucionária, a mídia estatal anunciava centenas de prisões de pessoas acusadas de espionagem.

Veículos de segurança pretos foram vistos nas ruas de Teerã nesta terça-feira e os dissidentes expressaram o temor de uma repressão iminente por parte das autoridades para evitar qualquer tentativa de protestos em massa.

As acusações de violações do cessar-fogo nesta terça-feira também aumentaram os temores de que a guerra poderia recomeçar.

"Espero que eles (os israelenses) continuem comprometidos com o cessar-fogo. A história mostra que eles nunca o honraram de verdade, mas ainda espero que desta vez o façam -- porque é do nosso interesse e do deles também", disse um homem em uma rua de Teerã.