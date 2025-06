iPhone por menos de R$ 4.300, aquecedor e mais: confira ofertas da semana

Do Guia de Compras UOL

Esta semana, o Guia de Compras UOL separou os smartphones mais vendidos na Amazon com bom custo-benefício, itens para equipar a casa e a cozinha, e uma seleção especial de óleos de banho para limpar a pele sem ressecar nesses dias mais frios.

Todos os produtos estão com descontos interessantes. Não perca tempo para garantir o que deseja; as promoções são por tempo limitado e podem variar de acordo com a disponibilidade dos estoques.

Celulares

Xiaomi Poco C75 - R$ 842

Tela AMOLED de 6,88 polegadas; câmera traseira de 50MP com sensor de profundidade e selfie de 13MP. 256GB de armazenamento.

Xiaomi Redmi Note 14 - R$ 1.179

Tela AMOLED de 6,67 polegadas; câmera traseira tripla (108 MP + 2 MP + 2MP) e frontal (20 MP) com IA para maior qualidade das imagens. 256GB de armazenamento.

Apple iPhone 15 - R$ 4.272

Tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas, câmera traseira dupla (48 MP + 12 MP) e selfie (12 MP). Processador Apple A16 e 128 GB de armazenamento.

Casa e cozinha

Chaleira Elétrica Inox, Agratto - R$ 69,83

Com capacidade de 1,8 litros, possui trava de segurança na tampa, luz LED indicadora de funcionamento e desligamento automático. 110 V ou 220 V.

Aquecedor Elétrico 2 Em 1 Britânia - R$ 124

Três níveis de potência: um para ventilação e dois para aquecimento. Incluiu dispositivo de segurança que evita superaquecimento.

Sanduicheira Elétrica Cadence Click - R$ 111,71

Formato com maior aproveitamento do espaço. Chapas antiaderentes, superior grill e inferior lisa. Botão liga/desliga (não precisa tirar da tomada).

Beleza

Óleo de banho Nivea - R$ 29,69

Com 55% de óleos naturais, produz espuma cremosa e proporciona hidratação intensa. Promete oferecer sensação de pele macia e hidratada por mais tempo. 200ml.

Óleo de banho glicerinado Dove - R$ 36,26

Com 96% de ingredientes de origem natural, tem alta concentração de glicerina para limpar delicadamente, sem danificar a barreira de proteção natural da pele. 240ml.

Óleo de banho Atoderm - R$ 91,70

Com glicerina e niacinamida na fórmula, promete limpar enquanto restaura a barreira de proteção da pele, além de garantir hidratação por até 24 horas após o banho. 200 ml.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.