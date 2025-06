Investigação de incidente em voo da Alaska Airlines aponta falhas da Boeing (autoridades)

A falta de capacitação de funcionários da Boeing foi "a causa provável" de um incidente ocorrido durante o voo de um aparelho operado pela Alaska Airlines em janeiro de 2024, indiicaram nesta terça-feira investigadores federais.

Parte da fuselagem de um Boeing da empresa se soltou, em um incidente que não deixou feridos. Os pilotos conseguiram pousar em Portland, Oregon.

Em sua análise do incidente, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos apontou falhas nos procedimentos e na capacitação dos funcionários como causa provável, além de uma supervisão federal ineficaz.

Um rascunho do relatório final foi aprovado pelos membros do conselho do NTSB. Em audiência pública para apresentar suas conclusões, funcionários do NTSB disseram acreditar que o problema teve como origem a retirada da porta de saída central esquerda da aeronave por funcionários da Boeing durante um trabalho de manutenção.

A Boeing teve que deixar parados os modelos 737 MAX envolvidos no incidente, e autoridades federais limitaram a fabricação mensal do MAX, o que afetou financeiramente a empresa.

Funcionários do NTSB ressaltaram antes que quatro parafusos que prendiam o painel estavam faltando.

