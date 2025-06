Homem que encenou casamento com menina na Disney já tinha condenação sexual

O britânico acusado de encenar um casamento com uma menina ucraniana de nove anos em um parque da Disney, em Paris, tem antecedentes por "crimes sexuais contra menores" no Reino Unido.

O que aconteceu

Homem, de 39 anos, teve prisão preventiva decretada hoje na França após audiência. Ele foi indiciado por fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e usurpação de identidade. O suspeito foi detido no sábado de manhã, durante os preparativos para a cerimônia de casamento com a criança, que ele alegou ser uma encenação para as redes sociais.

A princípio, porta-vozes da investigação disseram à imprensa britânica que ele tinha 22 anos. Posteriormente, com o andamento das investigações, confirmação da identidade do suspeito e acesso às fichas criminais, a polícia disse que se tratava de um cidadão britânico de 39 anos.

Suspeito foi citado pelo Ministério Público francês como "testemunha" na investigação por corrupção de menor. Uma mulher de nacionalidade letã, de 24 anos, que atuaria como a irmã da noiva na filmagem, também foi detida e apontada como "testemunha" no caso.

Britânico é procurado no Reino Unido. As autoridades britânicas informaram aos investigadores franceses que o suspeito é procurado em seu país por não cumprir as obrigações impostas pelo registro de autores de crimes sexuais. Não foram divulgadas mais informações a respeito desse crime.

Polícia francesa tenta esclarecer as circunstâncias do falso casamento na Disney. O homem alugou o parque por cerca de 130 mil euros (cerca de R$ 824 mil), informou uma fonte policial.

Evento tinha figurantes e mãe da criança entre 'convidados'

Ele também contratou aproximadamente cem figurantes para atuarem como "convidados" na filmagem. Nem todos haviam sido informados de que o casamento era uma encenação, disse um policial.

Menor não tem sinais de violência ou coação. A informação foi divulgada pelas autoridades francesas no próprio sábado após realização de um exame médico.

Quatro pessoas foram detidas, incluindo o britânico, a mãe da menina, uma ucraniana de 41 anos, e dois cidadãos da Letônia, um de 24 e outro de 55 anos. O mais velho disse ter recebido 12 mil euros (cerca de R$ 75 mil) para interpretar o pai da noiva.

*Com informações da AFP e da RFI.