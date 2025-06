Governo Trump liberará exploração de matas virgens

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou que rescindirá uma proteção ambiental vigente há 25 anos com o objetivo de abrir vastas áreas de florestas virgens para a exploração madeireira.

Trata-se de 23 milhões de hectares, o equivalente a mais de três vezes o território do Panamá.

A medida foi anunciada na segunda-feira (23) depois que a secretária de Agricultura, Brooke Rollins, participou de um evento em Santa Fé, Novo México.

Grupos ambientalistas prometeram levar o caso aos tribunais.

Segundo Rollins, o governo revogará o que é conhecido como a "Regra sem estradas" de 2001, que preserva um terço da área das florestas dos Estados Unidos.

A norma introduzida pelo ex-presidente democrata Bill Clinton proibiu a derrubada de árvores, a construção de estradas, a mineração e perfurações em extensas áreas.

Na época, foi vista como um grande avanço para proteger as terras selvagens do país. Mas Rollins considera isso obsoleto.

"Mais uma vez, o presidente Trump elimina obstáculos absurdos à gestão sensata de nossos recursos naturais ao rescindir a regra de áreas sem estradas, que era muito restritiva", opinou Rollins em um comunicado.

Desde que Trump, grande defensor dos combustíveis fósseis e cético em relação às mudanças climáticas, voltou ao poder no final de janeiro, as autoridades federais têm desmontado a política climática dos Estados Unidos.

Em março, a Agência de Proteção Ambiental disse que revogaria dezenas de medidas promulgadas durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden, incluindo aquelas que reduzem as emissões dos veículos e diminuem drasticamente a quantidade de dióxido de carbono que as usinas de energia a carvão podem emitir.

Para Josh Hicks, diretor de campanhas de conservação da The Wilderness Society, revogar essa norma "é um ataque ao ar e à água que respiramos e bebemos, às abundantes oportunidades recreativas que milhões de pessoas desfrutam a cada ano, aos refúgios para a vida selvagem e aos importantes amortecedores" de incêndios florestais.

