Governo quer estimular instalação de data centers no Nordeste, diz assessor de Haddad

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo estuda estabelecer incentivos para a instalação de data centers na região Nordeste, disse nessa terça-feira Igor Marchesini, assessor especial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acrescentando que medida provisória que prevê isenções tributárias para investimentos em tecnologia da informação desses empreendimentos no país já está na Casa Civil e deve ser encaminhada em breve ao Congresso.

Falando a jornalistas no evento Energy Summit 2025, no Rio, Marchesini argumentou que o Nordeste tem abundância de energia renovável, insumo fundamental para a implantação de data centers e, ao mesmo tempo, enfrenta maior desigualdade econômica.

"O plano do presidente Lula e dos ministros é de redução da desigualdade de uma maneira geral, e a gente acha que faz sentido ter políticas para diminuir essas desigualdades", disse. "A gente está avaliando sim instrumentos que incentivem a colocação desses equipamentos no Nordeste."

O assessor disse enxergar enorme potencial de crescimento do segmento de data centers no Brasil nos próximos anos. Segundo ele, a demanda para o setor é de aproximadamente três vezes a capacidade instalada nacional.

Boa parte do processamento de dados brasileiros está concentrada fora do país, especialmente na Virgínia, nos EUA, disse, acrescentando que "essa concentração no exterior é motivo de preocupação".

Haddad já afirmou que o plano para atrair a instalação de data centers antecipará efeitos da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional ao desonerar investimentos no setor. O ministro esteve na Califórnia, EUA, no final de abril para divulgar o plano e tem, desde então, anunciado a iminência da edição de MP sobre o tema.

Marchesini disse esperar que a MP possa ser aprovada ainda este ano. "Foram nove meses de discussão sobre a MP … está tudo pronto para ir."

"As condições do Brasil são difíceis de bater, não temos terremotos, poucos desastres naturais, matriz energética limpa e um sistema elétrico interligado", disse o assessor.

