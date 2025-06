Formuladores de políticas frequentemente ignoram regeneração florestal na luta contra mudanças climáticas, mostra pesquisa

Por Stefanie Eschenbacher

(Reuters) - As florestas que se regeneram naturalmente são muitas vezes ignoradas pelos formuladores de políticas que trabalham para conter as mudanças climáticas, embora tenham um potencial inexplorado para absorver rapidamente da atmosfera o carbono que aquece o planeta, segundo descobriram os cientistas em um trabalho de pesquisa publicado nesta terça-feira.

Essas chamadas florestas secundárias, que se regeneraram após terem sido derrubadas, muitas vezes para a agricultura, podem ajudar a aproximar o mundo da meta de emissões líquidas zero necessária para desacelerar o aquecimento global, mostra a pesquisa publicada na revista Nature Climate Change.

Isso se deve ao fato de que essas florestas jovens, formadas por árvores com idade entre duas e quatro décadas, podem remover o carbono da atmosfera até oito vezes mais rápido por hectare do que as florestas recém-plantadas, segundo a pesquisa.

Isso ocorre no momento em que empresas de todo o mundo estão arrecadando milhões de dólares para reflorestar florestas do zero a fim de gerar créditos de carbono que podem ser vendidos a indústrias poluidoras que buscam compensar suas emissões de gases de efeito estufa.

As florestas secundárias, por outro lado, muitas vezes não podem se regenerar por tempo suficiente para beneficiar o clima, seja porque são desmatadas ou porque são vítimas de incêndios ou pragas.

Em todos os trópicos, eles descobriram que apenas 6% das florestas secundárias atingem duas décadas de regeneração.

"É um ciclo constante de desmatamento", disse Nathaniel Robinson, um dos autores e cientista do Centro de Pesquisa Florestal Internacional e Agrofloresta Mundial. Ele acrescentou que sua vulnerabilidade "provavelmente está ligada a brechas nas políticas".

Robin Chazdon, professor pesquisador do Instituto de Pesquisa Florestal da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália, que não participou do estudo, disse que a avaliação refinada do potencial global de mitigação de carbono das florestas em regeneração tem implicações importantes que podem moldar novas políticas climáticas.

Na semana passada, a Reuters revelou como uma brecha na Moratória da Soja na Amazônia, um acordo assinado pelos principais comerciantes de grãos do mundo para que não comprassem soja cultivada em terras recentemente desmatadas, permitiu que os agricultores brasileiros comercializassem a soja cultivada em florestas secundárias destruídas como livres de desmatamento.

A Moratória, assim como muitas políticas de conservação em todo o mundo, protege as florestas tropicais antigas, mas não as regeneradas. Na Amazônia brasileira, metade das florestas secundárias é desmatada oito anos após a rebrota, segundo os cientistas.

"A remoção de carbono mais rápida e maior vem dessas florestas secundárias jovens", disse Susan Cook-Patton, cientista de reflorestamento da The Nature Conservancy e uma das autoras. Mas, acrescentou ela, essas florestas "não são apreciadas com frequência".