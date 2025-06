EXCLUSIVO-Fed pode esperar para cortar juros em meio à expectativa de aumentos dos preços, diz Bostic

Por Howard Schneider

ATLANTA (Reuters) - O Federal Reserve não precisa cortar a taxa de juros conforme as empresas planejam aumentar os preços neste ano em resposta às tarifas de importação mais altas e com o mercado de trabalho ainda estável, disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, à Reuters.

"Acho que temos espaço e tempo" para observar a evolução dos debates sobre tarifas e outras políticas, disse Bostic em uma entrevista em seu escritório, em Atlanta.

Para ele, o Fed só precisará reduzir os juros uma única vez, em 0,25 ponto percentual, em 2025, com base em sua opinião de que o crescimento econômico cairá para talvez 1,1% neste ano e a inflação voltará para quase 3%.

Embora algumas autoridades do Fed digam que os juros poderiam cair já em julho, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha criticado a política monetária do Fed, Bostic disse que o mercado de trabalho mostra poucos sinais de enfraquecimento, enquanto a inflação continua sendo um risco.

"Estou mais preocupado com o que acontecerá se não atingirmos nosso mandato de 2%. Por isso, estou disposto a permanecer nessa postura restritiva por mais tempo, apenas para ter certeza absoluta", disse Bostic, referindo-se à taxa de juros de 4,25% a 4,5% que o Fed vem mantendo desde dezembro.

"Eu diria que o último trimestre (do ano) é mais ou menos quando eu esperaria que soubéssemos o suficiente para agir."

A política monetária do Fed será o foco de audiências no Congresso dos EUA nesta semana, com o chair Jerome Powell iniciando dois dias de depoimentos nesta terça-feira perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados.

Trump tem pedido cortes imediatos da taxa de juros, mas a incerteza em torno de sua política comercial e de outras políticas tem levado o banco central dos EUA a uma postura cautelosa que pode ser ainda mais ampliada pelos novos riscos em torno do conflito entre Israel e Irã.

Depois de alguns meses turbulentos em que o risco de recessão aumentou junto com os planos do governo Trump para tarifas altas, e depois caiu quando o presidente recuou, Bostic disse que a confiança das empresas melhorou - algo a que Powell aludiu em uma coletiva de imprensa na semana passada.

"Os líderes empresariais reduziram a probabilidade do cenário apocalíptico" no qual as tarifas e os preços disparam e a demanda diminui, disse Bostic. Segundo ele, executivos têm dito que estão confiantes em encontrar estratégias para lidar com os níveis de tarifas que esperam enfrentar.

Essas estratégias incluem o aumento dos preços, talvez em várias etapas ao longo do tempo, à medida que as empresas respondem aos seus concorrentes, negociam com os fornecedores e monitoram como os consumidores se adaptam, observou ele.

"Eles me dizem: 'Tenho quase certeza de que terei de aumentar meus preços'. A questão não é se, mas quando'", disse Bostic, citando um dos principais motivos pelos quais ele continua relutante em reduzir os juros até que se saiba mais.

O único corte previsto por Bostic para este ano é menor do que os dois cortes de 0,25 ponto na mediana das projeções divulgadas na semana passada pelos 19 membros do Fed.

Nos últimos dias, os diretores do Fed Chris Waller e Michelle Bowman disseram que dados recentes sobre a inflação foram moderados o suficiente para justificar um corte de juros já em julho.