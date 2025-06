EUA estão comprometidos com Otan, diz Rutte a europeus antes da cúpula de Haia

Por Lili Bayer e Andrew Gray

HAIA (Reuters) - Os aliados europeus não devem se preocupar com o compromisso dos Estados Unidos com a Otan, disse Mark Rutte, chefe da aliança militar, nesta terça-feira, falando antes de uma cúpula que provavelmente assinará uma nova e grande meta de gastos.

A reunião de dois dias tem como objetivo sinalizar ao presidente russo Vladimir Putin que a Otan está unida, apesar das críticas anteriores do presidente norte-americano Donald Trump à aliança, e determinada a expandir e atualizar suas defesas para impedir qualquer ataque de Moscou.

"Há um compromisso total do presidente dos EUA e da liderança sênior dos EUA com a Otan", disse Rutte em um fórum público antes da abertura formal da cúpula. Ele acrescentou, no entanto, que esse apoio veio acompanhado de uma expectativa de que os países europeus e o Canadá gastem mais em defesa.

O Kremlin acusou a Otan de estar no caminho da militarização desenfreada e de querer retratar a Rússia como um "demônio do inferno" para justificar um grande aumento nos gastos com defesa.

A cúpula e sua declaração final serão curtas e focadas em atender ao apelo de Trump de gastar 5% do PIB em defesa -- um salto significativo em relação à meta atual de 2%. Isso deve ser alcançado tanto por meio de mais gastos com itens militares quanto pela inclusão de gastos mais amplos relacionados à segurança na nova meta.

Parecendo relaxado antes da chegada esperada de Trump mais tarde na terça-feira, Rutte descreveu a questão dos gastos como "uma pedra enorme no sapato, um grande incômodo, que é o fato de que não estamos gastando o suficiente como europeus e canadenses, e eles querem que igualemos o que os EUA estão gastando".

A guerra entre Israel e o Irã e o status incerto de um cessar-fogo anunciado durante a noite por Trump tornam a cúpula muito menos previsível do que Rutte -- um ex-primeiro-ministro da Holanda que está organizando o encontro em sua cidade natal -- e outros países membros da Otan gostariam.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que planeja se encontrar com Trump em Haia -- embora Zelenskiy não vá participar da cúpula em si, já que as autoridades da Otan têm procurado evitar qualquer confronto entre Trump e outros líderes sobre a guerra na Ucrânia.