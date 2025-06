Espanha bloqueia fusão legal dos bancos BBVA e Sabadell por até cinco anos

O governo espanhol disse que aprovaria a oferta do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) para o Banco de Sabadell, de menor porte, com a condição de que eles não se fundam legalmente por até cinco anos.

O Ministério da Economia, Comércio e Negócios da Espanha informou nesta terça-feira, 24, que aprovará o acordo com a condição de que as entidades e seus ativos sejam mantidos legalmente separados por três anos e sejam administrados de forma independente.

A tomada de decisões precisará ser autônoma em áreas como financiamento e crédito, especialmente para pequenas e médias empresas, funções de recursos humanos, redes de agências e serviços bancários, bem como a atividade das fundações de ambos os bancos, afirmou o ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo.

Depois de três anos, o gabinete determinará a eficácia da condição e decidirá se a estenderá por mais dois anos, acrescentou Cuerpo.

No início de maio do ano passado, o BBVA decidiu comprar o Sabadell, um credor catalão, para reforçar sua presença em seu mercado doméstico, e tornou-se hostil em sua busca pelo credor menor depois de encontrar oposição de sua administração, provocando uma reação política. O valor do acordo inicial de mais de US$ 12 bilhões flutuou, uma vez que o componente de ações da oferta está vinculado ao preço das ações de ambos os bancos.

Embora as autoridades governamentais e os líderes sindicais tenham dito que o acordo prejudicaria a concorrência, o emprego e a inclusão financeira, a transação proposta foi aprovada pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo órgão regulador da concorrência da Espanha.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast