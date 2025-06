Economista-chefe do BCE diz que batalha contra inflação está "em grande parte" encerrada

LONDRES (Reuters) - O Banco Central Europeu concluiu "em grande parte" sua batalha contra a inflação alta na zona do euro, mesmo que os preços no setor de serviços ainda estejam crescendo muito rápido, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, nesta terça-feira.

"Embora a inflação geral esteja atualmente em torno da meta, a inflação de serviços ainda tem uma certa distância a percorrer para garantir que a inflação se estabilize na meta em uma base sustentável", disse Lane em um evento em Londres.

"Ainda assim, houve progresso suficiente no retorno da inflação à meta para considerar que esse desafio de política monetária está em grande parte concluído."

(Por David Milliken)