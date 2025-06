Deral: colheita de milho safrinha vai a 12% no PR; plantio de trigo atinge 91%

São Paulo, 24 - A colheita do milho safrinha, ou segunda safra, no Paraná avançou para 12% da área total até a segunda-feira, 23, em comparação com 8% na semana passada, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado (Seab). Os grãos colhidos apresentaram alto teor de umidade, aumentando o risco de danos e podendo causar problemas no armazenamento, disse o Deral. As lavouras ainda por colher estão nas seguintes fases: floração (1%), frutificação (36%) e maturação (63%). Em relação às condições das plantações, 71% são classificadas como boas, 18% estão em condição média e 11% em situação ruim.O plantio do trigo também avançou e já atinge 91% da área prevista no Estado, um ganho em relação aos 85% registrados na semana anterior. As lavouras estão predominantemente nas fases de desenvolvimento vegetativo (81%), floração (11%) e frutificação (1%). A condição geral continua favorável, com 99% das áreas em situação boa e 1% média.Segundo o Deral, "o trigo já foi totalmente plantado nas regiões mais quentes, onde apresenta bom desempenho, com relatos positivos quanto à ausência de pragas e doenças". "As aplicações de defensivos seguem conforme o clima permite, com frequência menor que a ideal. Nas regiões mais frias o plantio foi realizado durante a janela sem chuvas. Algumas lavouras estão entrando em floração, ou mesmo em enchimento de grãos, e há preocupação com o risco de geadas nestas lavouras."