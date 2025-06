Confiança empresarial na Alemanha sobe mais do que o esperado em junho, mostra pesquisa do Ifo

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas da Alemanha subiu mais do que o esperado em junho, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, marcando potencialmente um ponto de inflexão para a maior economia da Europa, uma vez que a redução dos custos de empréstimos e um pacote fiscal do governo aumentam a confiança.

O Instituto Ifo disse que seu índice de clima de negócios subiu para 88,4 em junho, de 87,5 em maio, acima da leitura de 88,2 prevista por analistas em pesquisa da Reuters, com o setor de serviços apresentando a melhora mais forte.

"A economia alemã está lentamente ganhando confiança", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Um salto no índice de expectativas, de 89,0 para 90,7, foi responsável pela maior parte da melhora, que Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank, atribuiu principalmente ao enorme pacote fiscal do novo governo e à queda da taxa de juros da zona do euro.

"O sexto aumento consecutivo no clima de negócios do Ifo é um sinal claro de que a baixa econômica ficou para trás", disse Kraemer.

A Alemanha foi o único país do G7 a não registrar crescimento econômico nos últimos dois anos, e sua economia corre o risco de sofrer outra contração devido às tarifas implementadas ou ameaçadas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O novo governo está tentando evitar isso com um pacote de redução de impostos de 46 bilhões de euros e outras medidas.

A avaliação do Ifo sobre a situação atual melhorou apenas marginalmente, passando de 86,1 para 86,2 em junho.

Alexander Krueger, economista do banco Hauck Aufhaeuser Lampe, culpou o fraco resultado do índice de condições atuais em parte pela volatilidade do Oriente Médio, que nas últimas semanas tem testemunhado uma guerra aérea entre Israel e Irã e ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas.

"É óbvio que os eventos no Oriente Médio pesaram sobre a confiança", disse Krueger.