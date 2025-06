Cidades dos EUA enfrentam temperaturas recordes no pior dia da onda de calor

Por Patrick Wingrove

NOVA IORQUE (Reuters) - Dezenas de milhões de pessoas nas principais cidades do nordeste dos Estados Unidos estão enfrentando temperaturas recordes nesta terça-feira, no que seria o pior dia de uma onda de calor que se espalhou por grande parte do país desde o final da semana passada.

As temperaturas em Washington e Boston devem subir para 38 graus Celsius, superando recordes anteriores em até 6 graus, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

No Central Park, na cidade de Nova York, as temperaturas podem chegar a 37 °C, superando a máxima histórica da região, de 36 °C. Há também a possibilidade de calor recorde em outras partes do leste dos EUA, incluindo o norte da Geórgia, as Carolinas, Virgínia, Maryland e Pensilvânia, de acordo com o NWS.

"Parece que hoje é provavelmente o pior dia para registros de calor generalizado", disse Bob Oravec, meteorologista-chefe do Serviço Nacional de Meteorologia em College Park, Maryland, acrescentando que o calor mais intenso está concentrado no nordeste.

O calor extremo está causando interrupções no transporte público no nordeste dos EUA.

Algumas atrações turísticas também estão sendo afetadas. O Monumento a Washington estará fechado na terça e na quarta-feira devido ao calor, de acordo com o Serviço Nacional de Parques.

Construtoras foram forçadas a garantir a segurança de seus trabalhadores. Jeff Wagner, gerente de comunicações da construtora Fluor, disse que a empresa estava fornecendo estações de resfriamento e garrafas de água resistentes para seus mais de 2.000 funcionários que trabalham em um projeto farmacêutico em Indiana.

"Temos reuniões de segurança todas as manhãs, mas sabendo que esta seria uma semana excepcionalmente quente, (conversamos sobre) hidratação e como garantir que os trabalhadores estejam no seu ritmo", disse Wagner.

Ele acrescentou que os trabalhadores começariam seus turnos uma hora mais cedo para poderem terminar antes da parte mais quente do dia.

Na cidade de Nova York, os moradores que esperavam votar nas eleições primárias foram obrigados a suportar as altas temperaturas. O contador Alex Antzoulatis, de 53 anos, que compareceu a um local de votação em Astoria, Nova York, para votar nas primárias para prefeito, disse à Reuters que se arrependeu de não ter votado pelo correio.

Ele disse que foi ao local de votação sob um calor de 38°C apenas porque considerava que era um dever fazer isso.

O clima quente nas planícies dos EUA e no Canadá também impactou as lavouras. Em Saskatchewan, no oeste do Canadá, onde grande parte das safras de canola, trigo de primavera e leguminosas do país são cultivadas, a seca em junho prejudicou as lavouras recém-semeadas.

As chuvas dos últimos dias chegaram tarde demais, disse o fazendeiro de Yorkton, Saskatchewan, Bill Prybylski, acrescentando que os danos foram parcialmente atenuados pelo ar enfumaçado dos incêndios florestais, que impediram que a luz solar direta queimasse as plantações.

Oravec, do NWS, disse que as temperaturas devem começar a cair na quarta-feira. "A previsão é de que a temperatura máxima de quinta-feira em Nova York seja de 29°C e que na sexta-feira chegue a 24°C."

(Reportagem de Patrick Wingrove; reportagem adicional de Maria Tsvetkova em Nova York, Ed White em Winnipeg e Heather Schlitz em Chicago)