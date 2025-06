China emite diretrizes sobre apoio financeiro para estimular consumo

PEQUIM (Reuters) - A China divulgou nesta terça-feira diretrizes com o objetivo de usar ferramentas financeiras para fomentar o consumo, com promessas de apoiar o emprego e aumentar a renda das famílias como parte de esforços mais amplos a fim de impulsionar a economia.

As diretrizes, elaboradas em conjunto por seis departamentos do governo e divulgadas pelo banco central do país, afirmam que a China apoiará empresas qualificadas em toda a cadeia do setor de consumo a levantar fundos por meio de listagens no mercado de ações e outros canais.

A China "orientará as instituições financeiras para que fortaleçam os serviços financeiros tanto do lado da oferta quanto da demanda de consumo atendam às necessidades diversificadas de financiamento de várias entidades e promovam a expansão do consumo de alta qualidade", disse o banco central.

Os bancos serão incentivados a estabelecer e melhorar as estruturas internas para oferecer serviços eficientes e convenientes no campo do consumo, inovar os produtos de crédito e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos, de acordo com as diretrizes.

A China pretende impulsionar o crescimento do emprego e da renda dos residentes e aumentar a confiança dos consumidores, de acordo com as diretrizes elaboradas em conjunto pelo banco central, o planejador estatal, o Ministério das Finanças, o Ministério do Comércio e os reguladores financeiro e de valores mobiliários.

O banco central usará várias ferramentas de política econômica, como reservas obrigatórias, empréstimos e redescontos, e operações de mercado aberto para manter a liquidez e reduzir os custos gerais de financiamento social, segundo as diretrizes.

No mês passado, o banco central revelou um mecanismo de empréstimo de 500 bilhões de iuanes (US$69,71 bilhões) para o consumo de serviços e cuidados com idosos, em uma tentativa de incentivar os bancos a oferecer apoio financeiro aos setores de hospedagem, alimentação, educação e serviços para idosos.

A China apoiará empresas qualificadas do setor de consumo a levantar fundos por meio de ofertas públicas iniciais (IPOs) e apoiará empresas qualificadas em áreas de consumo de serviços a emitir títulos, de acordo com as diretrizes.

O país também incentivará a emissão de fundos negociados em bolsa voltados para o consumidor, segundo as diretrizes.

(Por redação de Pequim e Kevin Yao)