China diz apoiar Irã na obtenção de 'cessar-fogo genuíno'

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou nesta terça-feira (24) que Pequim apoia o Irã na obtenção de um "cessar-fogo genuíno" após um frágil cessar-fogo entre Irã e Israel entrar em vigor.

"A China apoia o Irã na salvaguarda de sua soberania e segurança nacional e, com base nisso, na obtenção de um cessar-fogo genuíno para que as pessoas possam voltar à vida normal", disse Wang ao seu contraparte iraniano, Abbas Araqchi, em um telefonema, de acordo com um comunicado da chancelaria chinesa.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país "se absteve" de novos ataques contra o Irã na terça-feira, após uma ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Israel acusou Teerã de violar um frágil acordo de cessar-fogo ao disparar dois mísseis, e o ministro da Defesa, Israel Katz, prometeu imediatamente "responder com força".

Mas, em sua plataforma Truth Social, Trump disse a Israel: "Não lancem essas bombas", antes de acusar os dois países de violar o cessar-fogo durante declarações à imprensa em Washington.

Em seu telefonema com Araqchi, Wang disse que a China havia "expressado sua condenação" imediatamente após os ataques americanos às principais instalações nucleares do Irã no domingo.

"Os ataques militares a instalações nucleares sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica violam seriamente os propósitos da Carta das Nações Unidas e do direito internacional", acrescentou o chanceler chinês.

© Agence France-Presse