Cessar-fogo entre Irã e Israel parece se manter sob pressão de Trump

Por Jeff Mason e Alexander Cornwell e Parisa Hafezi

A BORDO DO AIR FORCE ONE/TEL AVIV/ISTAMBUL (Reuters) - Um cessar-fogo instável começou a se estabelecer entre Israel e Irã nesta terça-feira, sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentando as esperanças de um fim para o maior confronto militar da história entre os arqui-inimigos do Oriente Médio.

Trump repreendeu ambos os lados por violações iniciais da trégua que ele anunciou, mas dirigiu críticas especialmente contundentes ao aliado próximo de Washington, Israel, sobre a escala de seus ataques, dizendo-lhe para "se acalmar agora".

Mais tarde, ele disse que Israel cancelou outros ataques sob seu comando para preservar o acordo que pôs fim a uma guerra aérea de 12 dias com o Irã.

Tanto o Irã quanto Israel enviaram sinais de que o conflito havia terminado, pelo menos por enquanto.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, saudou uma "grande vitória" em uma guerra que, segundo ele, o Irã havia terminado com sucesso, de acordo com a mídia iraniana.

A agência de notícias oficial do Irã, IRNA, informou mais cedo que Pezeshkian disse durante uma ligação telefônica com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman que o Irã estava pronto para resolver as diferenças com os EUA com base em estruturas internacionais.

Os militares de Israel, por sua vez, disseram que todas as regiões do país haviam passado para o nível de atividade total, sem restrições, a partir das 20h (horário local). Sua autoridade aeroportuária informou que o Aeroporto Ben Gurion foi reaberto.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, disse que os militares estavam na "conclusão de um capítulo significativo, mas a campanha contra o Irã ainda não terminou", embora tenha acrescentado que os militares estavam voltando a se concentrar em sua guerra contra o Hamas em Gaza.

Se a trégua entre Israel e Irã pode ser mantida é uma questão importante. Sinalizando um caminho difícil pela frente, Israel e o Irã levaram horas para reconhecer que haviam aceitado o cessar-fogo que Trump disse ter intermediado.

Ainda assim, os preços do petróleo caíram e os mercados de ações se recuperaram em todo o mundo, em um sinal de confiança decorrente do pacto de cessar-fogo, que foi considerado como significando que não haveria ameaça de interrupção dos suprimentos críticos de petróleo do Golfo.

VIOLAÇÕES DO CESSAR-FOGO?

Irã e Israel acusaram-se mutuamente nesta terça-feira de violação da trégua.

Trump, a caminho de uma reunião de cúpula da Otan na Europa, admoestou Israel, um aliado cuja guerra aérea ele havia se juntado dois dias antes, lançando bombas enormes contra as instalações nucleares subterrâneas do Irã.

"Todos os aviões darão meia-volta e voltarão para casa... Ninguém será ferido, o cessar-fogo está em vigor!" Disse Trump em um post no Truth Social.

Isso se seguiu a uma publicação em que ele havia dito: "Israel. Não jogue essas bombas. Se você fizer isso, será uma violação grave. Tragam seus pilotos de volta para casa, agora!"

Antes de deixar a Casa Branca, Trump disse aos repórteres que estava insatisfeito com os dois lados por violarem o cessar-fogo, mas particularmente frustrado com Israel, que, segundo ele, havia "descarregado" logo após concordar com o acordo.

"Tenho que fazer com que Israel se acalme agora", disse Trump. O Irã e Israel vinham lutando "há tanto tempo e com tanta força que não sabem que porra estão fazendo".

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reconheceu que Israel havia bombardeado um local de radar próximo a Teerã, no que disse ser uma retaliação aos mísseis iranianos disparados três horas e meia após o início do cessar-fogo.

Israel decidiu abster-se de novos ataques após uma ligação entre Netanyahu e Trump, mas não disse explicitamente se o ataque ao local do radar ocorreu antes ou depois da conversa.

A República Islâmica negou o lançamento de mísseis e disse que os ataques de Israel continuaram por uma hora e meia além do horário previsto para o início da trégua.

Pezeshkian disse mais tarde que Teerã não violaria o cessar-fogo, a menos que Israel o fizesse, e que estava preparado para voltar à mesa de negociações, sem entrar em detalhes, de acordo com a agência estatal Nournews.

UMA SENSAÇÃO DE ALÍVIO

Em ambos os países, havia uma sensação palpável de alívio por ter sido traçado um caminho para sair da guerra, 12 dias depois que Israel a iniciou com um ataque surpresa e dois dias depois que Trump se juntou a ela com ataques a alvos nucleares iranianos.

"Estamos felizes, muito felizes. Quem mediou ou como aconteceu não importa. A guerra acabou. Ela nunca deveria ter começado", disse Reza Sharifi, 38 anos, voltando de Rasht, no Mar Cáspio, para Teerã, para onde havia ido com a família para escapar dos ataques aéreos.

Arik Daimant, engenheiro de software em Tel Aviv, disse: "Infelizmente, é um pouco tarde demais para mim e minha família, porque nossa casa aqui foi totalmente destruída pelos recentes bombardeios no último domingo. Mas como dizem: 'antes tarde do que nunca', e espero que esse cessar-fogo seja um novo começo".

Falando a repórteres a bordo do Air Force One rumo à cúpula da Otan, Trump disse que não queria que o sistema governamental do Irã fosse derrubado.

"Eu não quero isso. Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível. A mudança de regime gera caos e, idealmente, não queremos ver tanto caos", disse ele.

"O Irã não terá uma arma nuclear, a propósito, acho que essa é a última coisa que eles têm em mente no momento."

Nas horas que antecederam a entrada em vigor da trégua, quatro pessoas -- uma delas um soldado israelense fora de serviço -- foram mortas por mísseis iranianos que atingiram um prédio residencial em Beersheba, no sul de Israel, de acordo com o serviço de ambulância israelense.

Autoridades iranianas disseram que nove pessoas foram mortas por um ataque a um prédio residencial no norte do Irã.

ALVOS NUCLEARES

Israel lançou a guerra aérea surpresa em 13 de junho, atingindo as instalações nucleares iranianas onde, segundo ele, o Irã estava tentando desenvolver uma bomba atômica e matando os principais comandantes militares no pior golpe contra a República Islâmica desde a guerra com o Iraque na década de 1980.

O Irã afirma que seu programa de enriquecimento de urânio é para fins pacíficos e nega estar tentando construir armas nucleares.

As autoridades iranianas disseram que centenas de pessoas foram mortas nos ataques aéreos de Israel. Informações completas sobre a extensão dos danos à infraestrutura nuclear e econômica não puderam ser confirmadas de forma independente, pois a mídia é rigidamente controlada no Irã.

Os ataques retaliatórios de mísseis mataram 28 pessoas em Israel, a primeira vez que um grande número de mísseis iranianos penetrou em suas defesas aéreas.

Uma autoridade sênior da Casa Branca disse que Trump intermediou o acordo de cessar-fogo com Netanyahu e que outros funcionários do governo estavam em contato com os iranianos. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, garantiu a concordância de Teerã durante uma ligação com autoridades iranianas, disse um funcionário informado sobre as negociações à Reuters na terça-feira.