Cenário externo melhorou, mas segue adverso e particularmente incerto, afirma Copom na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou, na ata da sua reunião de junho, que o cenário externo melhorou por causa de fatores como a reversão parcial das tarifas dos Estados Unidos sobre importações. Mesmo assim, ainda classifica o quadro no exterior como "adverso e particularmente incerto".

"O comitê avaliou que houve alguns desenvolvimentos que permitiriam a conclusão de uma melhora no cenário internacional, como a reversão parcial das tarifas, mas permaneceu a visão preponderante de um cenário internacional ainda incerto e volátil", diz o sexto parágrafo da ata, divulgada nesta terça-feira.

A avaliação do colegiado é de que o choque de incerteza global ainda pode ser relevante. O cenário global já tem provocado mudanças em decisões de investimento e consumo, observou o Copom.

"Ainda é cedo para concluir qual será a magnitude do impacto sobre a economia doméstica, que, por um lado, parece menos afetada pelas recentes tarifas do que outros países, mas, por outro lado, é impactada por um cenário global adverso", diz o comitê.

A ata destacou dúvidas sobre a trajetória fiscal dos Estados Unidos - tanto na magnitude dos estímulos que serão concedidos pelo governo, quanto na consolidação fiscal final. Também chamou atenção para o conflito entre Israel e Irã no Oriente Médio, com possíveis consequências sobre o mercado de petróleo, amplificando as incertezas no cenário.