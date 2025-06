Cabelo desmaiado por apenas R$ 39: testamos o creme 'Xapadinha'

A máscara disciplinante Xapadinha, da Lola Cosmetics, mexeu com as minhas expectativas. E olha que já experimentei de tudo: das promessas milagrosas às fórmulas caríssimas que mal entregam o básico.

Por isso, quando vi a proposta desse creme supercremoso e com efeito imediato, fiquei curiosa, mas também com o pé atrás. A boa notícia? Fui positivamente surpreendida.

Um dos pontos que mais me chamou atenção na máscara Xapadinha é a escolha inteligente dos ingredientes, que vão muito além do básico.

Entre eles é a Arginina, que estimula a circulação no couro cabeludo, fortalece os fios e ainda auxilia no crescimento capilar. O combo Behenamidopropyl Dimethylamine, Cetrimonium Chloride, Behentrimonium Methosulfate e Cetearyl Alcohol atua diretamente no desembaraço, no controle do frizz e na sensação de cabelo mais macio e condicionado.

Já o Lactic Acid e o Citric Acid, além de regularem o pH da fórmula, oferecem hidratação e melhoram a textura dos fios. A estrela vegetal da composição é o extrato de semente de linho (Linum Usitatissimum), que sela as cutículas, dá brilho e reduz o frizz — e quando combinado com ativos como Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Oleate Citrate e Algin, oferece uma poderosa proteção térmica e alinhamento capilar. E por fim, o Sodium PCA reforça a hidratação, melhora a maleabilidade dos fios e previne o ressecamento.

A repórter após usar o produto: impactada positivamente Imagem: Jéssica Nascimento/ UOL

Pontos positivos

Textura firme. Logo de cara, o que chama a atenção é a textura. O creme é firme, denso, daquele tipo que não escorre do pote e já dá uma sensação de cuidado mais intenso só ao toque. No momento da aplicação, o sensorial é muito agradável: ele "abraça" os fios, o que dá uma impressão imediata de tratamento profundo. E não é só impressão — os resultados aparecem já na primeira aplicação.

Redução real do frizz e cabelo desmaiado. Meus cabelos ficaram visivelmente mais alinhados, com uma redução real do frizz. E não foi só por algumas horas: mesmo enfrentando umidade e calor, eles continuaram disciplinados. A máscara cumpre o que promete. O alinhamento é tão eficaz que o cabelo parece até mais liso, sem que haja qualquer química de transformação envolvida.

Dois tamanhos disponíveis e preço. Outro ponto que me ganhou foi a estratégia comercial da marca. O produto é vendido em dois tamanhos, o que é ótimo para quem quer testar antes de investir no pote maior. E o preço também é bastante acessível — principalmente se comparado a outras máscaras do mercado com propostas semelhantes.

Ponto de atenção

Cheiro pouco duradouro. Após o cabelo secar, a fragrância praticamente some. Poderia ser mais presente. O cheiro lembra até um desodorante masculino, o que não me agradou muito.

Quem pode gostar

Essa máscara é uma ótima escolha para quem está em busca de cabelos mais alinhados, com menos frizz, mas sem recorrer a químicas de transformação. Se você sofre com fios rebeldes, volume excessivo ou sente que seu cabelo "infla" com facilidade em dias úmidos, vai encontrar aqui um bom aliado.

Também é ideal para quem usa ferramentas térmicas com frequência, como secador e chapinha, já que a fórmula oferece proteção contra danos causados pelo calor. Além disso, quem tem cabelo ondulado, cacheado ou alisado quimicamente pode se beneficiar do efeito disciplinante e do sensorial sedoso que a máscara proporciona.

Por ser vendida em dois tamanhos, ela também é perfeita para quem gosta de testar antes de investir no pote maior.

