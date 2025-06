Brics pede fim de 'ciclo de violência' no Oriente Médio

O Brics pediu nesta terça-feira (24) com urgência o rompimento do "ciclo de violência" no Oriente Médio, após vários dias de guerra entre Israel e Irã, que também faz parte do grupo de dez países emergentes.

Em comunicado conjunto divulgado pelo governo brasileiro, que ocupa atualmente a presidência do bloco, o Brics denunciou os ataques a instalações nucleares e pediu o estabelecimento no Oriente Médio de "uma zona livre de armas nucleares e outras armas de destruição em massa".

O apelo do Brics é feito após a entrada em vigor de uma trégua entre Israel e Irã imposta pelos Estados Unidos, que encerrou quase duas semanas de confrontos.

"Diante do aumento das tensões, cujas consequências para a paz e segurança internacionais, bem como para a economia global, são imprevisíveis, ressaltamos a necessidade urgente de romper o ciclo de violência e restaurar a paz", diz a nota.

"Conclamamos todas as partes envolvidas a se engajarem, por meio dos canais de diálogo e diplomáticos existentes, com vistas a desescalar a situação e resolver suas divergências por meios pacíficos", acrescenta o bloco.

O Rio de Janeiro vai sediar no começo de julho uma reunião de cúpula do Brics.

