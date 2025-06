Brasileiro quer ser eleito o 'maior corno do mundo': 'Grito de liberdade'

O empresário e influenciador brasileiro Vagner Macedo, 36, recorreu ao Livro dos Recordes para ser reconhecido como o "maior corno do mundo". Casado com Bela Mantovani, 33, ele afirma que já levou mais de 100 chifres da esposa, algo que afirma ser "prazeroso".

Vagner e Bela estão casados há 16 anos. Durante os primeiros sete anos de união, eles levavam uma relação tradicional por "pressão da igreja" e questões familiares. No entanto, o desejo liberal latente no casamento provocou "conflitos de identidades" porque ele queria "uma coisa diferente", mas os diálogos entre os dois "não se alinhavam" e eles chegaram a se separar brevemente. Depois, reataram o relacionamento e, desde então, são adeptos da poligamia.

A gente voltou, sentou e conversou. Eu abri o jogo do que curto e ela disse que também curte, só que nunca tínhamos falado disso antes. Ser sincero um com o outro foi a grande sacada do nosso relacionamento.

Vagner Macedo

O casal costuma frequentar casas de swing e afirma não fazer nada separado. "Não saímos com outras pessoas sem estarmos juntos. Onde um está, o outro também está. Estamos ativos no swing há nove anos. Depois que a gente reatou o casamento foi que veio a coragem de fazer."

Vagner Macedo e Bela Mantovani vivem uma relação liberal Imagem: Reprodução

Prazer em ser corno

Vagner afirma que seu maior fetiche é ver Bela com outro homem. Para ele, ser corno é um elogio, algo que dá prazer e, diferente da maioria dos homens, não se ofende quando alguém o chama de "corno manso". "O corno foi exaltado a vida inteira, a música sertaneja prega isso, a gente não precisa ter vergonha, seja você mesmo com seu estilo de vida, sem medo de ser feliz".

Para o influencer, a maioria dos homens sente prazer em ver suas mulheres com outros parceiros, mas não tem coragem de admitir. "Tenho fetiche, é um prazer. As pessoas são hipócritas, muitos homens gostam, mas fingem que não. Ouso dizer que 99% dos homens têm esse fetiche, mas têm vergonha de assumir".

A gente tem pouco tempo nessa terra, e ficar omitindo aquilo que nos dá prazer por questão de moralismo da sociedade não vale a pena. Não vale se esconder atrás do que as pessoas pensam sobre você, não tem que ter medo de ser quem você é. Agrade a si mesmo e depois você pensa nas outras pessoas.

O empresário diz que não tem vergonha do estilo de vida liberal e abriu o jogo para sua família. Embora os pais prefiram não focar nesse aspecto do seu casamento, respeitam e apoiam. "Eles não nos julgam. Meu pai diz: 'Vagner, ninguém tem nada a ver com sua vida, ninguém paga suas contas'. Ele nos apoia".

Bela também é honesta com os pais sobre as relações sexuais com outros homens e mulheres. "Meus pais jamais vão me abandonar. Nossa família é muito bem estruturada. A gente tem uma base muito sólida de relacionamento com pai e mãe. Quem julga nossas vidas são pessoas que têm problema de relacionamento com a família, que às vezes não enxergam fora da caixinha, até por questões religiosas. Mas, sinceramente, gente não liga para a opinião do outro, a gente está sempre de mãos dadas".

Pais de três filhos, de 7, 10 e 14 anos, os dois também são transparentes com as crianças. O casal afirma que respeita o tempo de cada um e que, até o momento, a conversa mais direta foi com a filha mais velha. "A gente fala de forma lúdica. Tenho muita liberdade com minha filha de 14 anos; falamos sobre tudo, e ela tem acesso livre a mim para tirar qualquer dúvida", pontua Bela. "Quando ela diz: 'Mãe, um amiguinho da escola viu seu vídeo', ela não se preocupa, não liga. É muito madura, me respeita, respeita o pai dela e sabe quem somos como pais", pondera.

Vagner Macedo e Bela Mantovani vivem uma relação liberal Imagem: Reprodução

Sem amigos

Apesar de contarem com o apoio dos pais, eles admitem que tornar público o casamento liberal afastou algumas amizades. O casal mora em São José dos Campos, uma cidade de grande porte no interior de São Paulo, mas ainda "bastante conservadora". Por isso, Vagner e Bela dizem que "perderam os amigos", que preferiram se afastar por medo de que os outros associassem seu convívio ao estilo de relacionamento do casal.

"Perdemos amigos. Todo mundo se afastou quando assumimos o estilo de vida liberal", explica Bela.

O preconceito também fez com que eles mudassem de apartamento. Os dois contam que os moradores do condomínio passaram a julgá-los, diziam que ali era um "ambiente familiar". "Recebemos uma carta anônima que dizia que éramos maus exemplos. Íamos entrar com processo, mas optamos em sair. Nós fomos muito julgados por falar sobre isso. Quando tornamos público o nosso estilo de vida veio muita pedrada", diz Vagner.

Ele ressalta que foi justamente por causa desse "julgamento" que decidiu buscar o título de "maior corno do mundo", algo que, segundo ele, representa um "grito de liberdade" para outros homens que, assim como ele, sentem orgulho em viver esse tipo de relacionamento e em ver a parceira se relacionando com outros. "Já que me julgaram, agora vou ser o maior corno do mundo. Há um ano, batalho por esse título", afirma.

Reconhecimento do Guinness

Para comprovar ser um corno de verdade, ele explica que criou um "portfólio de aventuras" da esposa, que soma vídeos e fotos de Bela em atos sexuais com outros homens. Ele diz que só de gravações da mulher com outros parceiros são ao menos 102 vídeos, que foram compilados e enviados à produção do Livro dos Recordes para que analise e reconheça o seu pedido. A solicitação formal foi feita em maio passado. Agora, a produção do Guinness tem um prazo de três meses para responder com aprovação ou reprovação ao pedido. Em caso de negativa, ele pode apelar, desde que cumpra as exigências requisitadas.

Bela conta que muitos duvidam do que eles falam, mas para provar que é verdade, criaram perfil em plataforma adulta para postar parte desse conteúdo. "As pessoas duvidam, mas a gente está fazendo retrospectiva nas minhas plataformas adultas, em que posto os vídeos para que vejam que não estou mentindo".

Vagner diz que na maioria das vezes prefere apenas assistir à esposa com outros homens ou mulheres. Em alguns casos, porém, também interage com outro homem que esteja com Bela. "Assisto e se eu sentir abertura, prazer, participo também, mas meu maior prazer é com ela".

Para o reconhecimento de "maior corno do mundo", foram enviados apenas as gravações de Bela. "Ser reconhecido como maior corno do mundo vai ser um grito de liberdade para todas as pessoas que sofrem com medo de falar quem são, que têm medo do julgamento, de perder trabalho, pessoas que sofrem caladas com o que sentem por viverem de um jeito que não gostariam de viver".