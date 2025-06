Braga Netto e Mauro Cid se confrontam em acareação no STF na ação por tentativa de golpe

O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa general Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid estão frente a frente na manhã desta terça-feira, 24, no Supremo Tribunal Federal (STF) na audiência de acareação na ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Nesse tipo de procedimento judicial, aqueles que deram versões conflitantes são confrontados para esclarecer os fatos.

A acareação foi autorizada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da defesa de Braga Netto. Os advogados de Braga Netto alegam que há contradições entre os depoimentos de ambos, especialmente sobre uma reunião que, segundo Cid, ocorreu em novembro de 2022 na casa de Braga Netto.

O ex-ajudante de ordens afirmou que o encontro teria servido para discutir o chamado plano "Punhal Verde e Amarelo" e que o general lhe entregou uma quantia em dinheiro, em uma caixa de vinho, com a orientação de repassá-la a um dos militares das Forças Especiais, conhecidos como "kids pretos", para financiar ações antidemocráticas.

O ex-ministro chegou acompanhado dos seus advogados e não falou com a imprensa. Braga Netto está preso preventivamente no Rio de Janeiro desde 2024, por obstrução à Justiça, mas veio a Brasília com autorização de Moraes.

O ministro também atendeu a pedido da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para a realização de acareação entre ele e o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes afirmou que Torres participou de reuniões com teor golpista, o que o ex-ministro nega. O confronto de versões será feito ainda nesta terça, às 11h.

Fux é o único da 1ª Turma a acompanhar audiência

O ministro Luiz Fux é o único da Primeira Turma a acompanhar a audiência, assim como fez nos interrogatórios dos réus.

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, e do almirante Almir Garnier, Demóstenes Torres, também acompanham a audiência.

Os advogados dos réus que não são interrogados nesta terça podem apresentar questões de ordem, se acharem necessário, mas não podem fazer perguntas a Cid e Braga Netto.