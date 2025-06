Bolsas da Europa operam em alta, após cessar-fogo entre Israel e Irã entrar em vigor

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/06/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta significativa na manhã desta terça-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã entrou em vigor, favorecendo a demanda por ativos considerados mais arriscados, como ações.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,45%, a 542,77 pontos.

Nesta madrugada, Trump afirmou na sua rede social, a Truth Social, que um cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado ontem, havia entrado em vigor, após mais de uma semana de ataques.

Horas depois, no entanto, Israel acusou o Irã de ter "violado completamente" a trégua ao lançar mísseis em direção ao território israelense, o que Teerã negou posteriormente.

No horário acima, o subíndice europeu de viagens e lazer saltava 3,6%. Por outro lado, o de petróleo e gás caía 2,2% em meio à fraqueza das cotações do petróleo.

Fora do âmbito geopolítico, pesquisa mostrou que o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 88,4 pontos neste mês, vindo ligeiramente acima das expectativas.

Também no radar, está o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que fala hoje no Congresso americano, quase uma semana depois de o banco central dos EUA deixar seus juros inalterados pela quarta vez consecutiva. Powell está sob constante pressão de Trump para voltar a reduzir juros.

Às 6h44 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,38%, a de Paris avançava 1,38% e a de Frankfurt ganhava 2,17%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 1,56%, 1,45% e 0,60%.

