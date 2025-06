BIS faz alerta severo sobre stablecoins

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - O Banco de Compensações Internacionais (BIS) fez seu alerta mais severo sobre os riscos apresentados pelas stablecoins e apelou aos países que avancem rapidamente para a tokenização de suas moedas.

O BIS delineou suas preocupações, incluindo o potencial das stablecoins de minar a soberania monetária, questões de transparência e o risco de fuga de capital das economias emergentes.

Isso ocorre menos de uma semana depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou projeto de lei para criar uma estrutura regulatória para stablecoins atreladas ao dólar, uma medida que, se aprovada pela Câmara, deverá alimentar uma nova explosão de sua popularidade.

As stablecoins são um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, geralmente uma paridade de 1 para 1 com o dólar, sustentada por ativos do mundo real, como Treasuries ou ouro.

Atualmente, as moedas atreladas ao dólar representam 99% do mercado, que é estimado em mais de US$260 bilhões em moedas em circulação.

"As stablecoins, como forma de dinheiro sólido, deixam a desejar e, sem regulamentação, representam um risco para a estabilidade financeira e a soberania monetária", disse o BIS em um capítulo antecipado de seu relatório anual, que será publicado no domingo.

Hyun Song Shin, consultor econômico do BIS, explicou que as stablecoins não têm a função tradicional de liquidação fornecida por um banco central com moeda fiduciária.

Isso significa que, muitas vezes, elas podem ser negociadas com taxas de câmbio variáveis, dependendo do emissor, minando o princípio de não questionamento do dinheiro emitido por banco central.

"Singularidade é ou você tem ou não tem", disse Shin, alertando também para o risco de "vendas de emergência" dos ativos que lastreiam as stablecoins se elas entrarem em colapso, como aconteceu com o TerraUSD (UST) e a criptomoeda LUNA em 2022.

Há também a preocupação sobre quem controla as stablecoins. Atualmente, o tether detém mais da metade do mercado geral de stablecoins, mas deixou a UE após a introdução de novas regras que exigem que os operadores de stablecoins sejam licenciados pelo bloco.

"Toda a questão da divulgação é o ponto em que algumas das stablecoins diferem", disse Andrea Maechler, gerente geral adjunta do BIS. "Você sempre terá a dúvida sobre a qualidade do lastro do ativo. O dinheiro está realmente lá? Onde ele está?"

AÇÕES OUSADAS

O BIS quer que os bancos centrais sigam o caminho do "registro unificado" tokenizado, incorporando reservas do banco central, depósitos de bancos comerciais e títulos do governo.

Isso significaria que o dinheiro do banco central continuaria sendo o principal meio de pagamento global e que as moedas e os títulos de todo o mundo poderiam ser efetivamente integrados na mesma "plataforma programável".

O objetivo da tokenização é criar um sistema de banco central digitalizado que liquide pagamentos e negociações de títulos quase instantaneamente e de forma mais barata, eliminando a necessidade de determinadas verificações demoradas e abrindo novas funcionalidades.

Ele também pode tornar o sistema mais transparente, resiliente e interoperável e pode proteger o sistema de alguns dos elementos mais imprevisíveis das criptomoedas.

Haveria uma série de questões importantes a serem superadas, incluindo quem define as regras que regem a plataforma e o fato de que os países individuais provavelmente desejarão manter um controle significativo de como e quem usa suas moedas.

"A realização de todo o potencial do sistema exige uma ação ousada", disse o chefe do BIS que está deixando o cargo, Agustin Carstens.

(Reportagem adicional de Elizabeth Howcroft)