Benfica vence, passa em 1º do grupo e coloca Bayern no caminho do Flamengo na Copa de Clubes

Contra todos os prognósticos, o Benfica avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo C, ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta terça-feira (24), resultado que coloca o time alemão no caminho do Flamengo na próxima fase.

O gol da vitória dos 'Encarnados' foi marcado aos 13 minutos pelo norueguês Andreas Schjelderup, aproveitando cruzamento rasteiro de seu compatriota Fredrik Aursnes.

