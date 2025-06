BCE ainda pode cortar juros apesar da volatilidade do petróleo, diz Villeroy ao FT

(Reuters) - O Banco Central Europeu pode reduzir ainda mais as taxas de juros em um momento de enorme volatilidade nos mercados de energia, disse o membro do BCE François Villeroy de Galhau ao Financial Times em uma entrevista publicada nesta terça-feira.

"Se olharmos para a avaliação atual dos mercados até agora, as expectativas de inflação permanecem moderadas", disse ele, acrescentando que a confirmação do cessar-fogo entre Israel e Irã poderia levar a uma maior acomodação na política monetária do BCE nos próximos seis meses.

O FT disse que Villeroy, que também é chefe do Banco da França, falou antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que Israel e Irã haviam concordado com um cessar-fogo.

Se o Banco Central Europeu decidir mexer nas taxas de juros nos próximos seis meses, o mais provável é que haja um corte, disse Villeroy na semana passada.

(Reportagem de Kanjyik Ghosh em Bengaluru)